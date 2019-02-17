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Что в имени тебе моем? Настоящие фамилии всемирно известных звезд

18.02.2019 15:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Что в имени тебе моем? Настоящие фамилии всемирно известных звезд
Шакира – бывшая Изабель Мебарак Риполл. © / Фото из открытых источников

Деми Мур

Деметрия Джин Гайнес… Попробуйте запомнить. А воспроизвести? В самом начале своей карьеры Деми Мур 4 года была замужем за малоизвестным актером Фредди Муром. Продюсеры отговорили Деми (сокращенно от Деметрия) возвращаться к девичьей фамилии после развода.

Что в имени тебе моем? Настоящие фамилии всемирно известных звезд
Деми Мур будет сниматься в новом телешоу?
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Брюс Уиллис

Настоящее имя Брюса Уиллиса - Уолтер Брюс Бруно Уиллис. Согласитесь, имя Уолтер в отношении брутального героя звучит несколько неожиданно. Агент актера посоветовал сменить его на что-то «простое и мужественное».

Что в имени тебе моем? Настоящие фамилии всемирно известных звезд
Брюс Уиллис Фото: Фото из открытых источников

 

Хелен Миррен

Хелен Миррен, актриса, неоднократно игравшая английских королев, на самом деле – Елена Лидия Миронофф. Дед известной британки после революции предпочел остаться в Соединенном Королевстве, где служил в правительственном комитете. Свое английское имя лауреат премии «Оскар» получила в 5 лет – ее отец не хотел, чтобы семья выделялась, и подделал документы.

Что в имени тебе моем? Настоящие фамилии всемирно известных звезд
Елена Прекрасная. Хелен Миррен: «Семейной жизни нужно дать созреть».
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Леди Гага

Настоящее имя Леди Гага - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. Псевдоним «Леди Гага» придумал ее продюсер, взяв производное от названия песни группы Queen «Radio Ga-Ga». По одной из версий, во время репетиций будущая звезда копировала движения и мимику Фредди Меркьюри.

Что в имени тебе моем? Настоящие фамилии всемирно известных звезд
Из гадкого утёнка в «маму монстров». Эволюция Леди Гаги
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Николас Кейдж

Николас Кейдж – урожденный Николас Ким Коппола. Нередко дети влиятельных родителей осознанно отказываются от привилегий и предпочитают добиваться всего самостоятельно. Николас в родстве с культовым режиссером Френсисом Фордом Копполой и сменил свою фамилию, чтобы избежать каких-либо обвинений в покровительстве. В итоге актер позаимствовал фамилию сразу у двоих своих кумиров: композитора Джона Кейджа и героя американских комиксов Люка Кейджа.

Что в имени тебе моем? Настоящие фамилии всемирно известных звезд
Жемчужина коллекции. Романтические жесты Николаса Кейджа
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Натали Портман

Подлинное имя Натали Портман – Натали Хершлаг. В 13 лет отличница и хорошая девочка Натали согласилась сняться в фильме «Леон», где по сценарию ее героиня становится помощницей киллера. Родители были против, а некоторые особо консервативные родственники даже посчитали, что она опозорит семью Хершлаг. В итоге будущая звезда Голливуда, недолго думая, взяла фамилию своей русско-еврейской бабушки.

Что в имени тебе моем? Настоящие фамилии всемирно известных звезд
Па-де-де без зрителей. Лучший танец Натали Портман
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Шакира

Шакира – бывшая Изабель Мебарак Риполл. Впрочем, некоторые поклонники утверждают, что Шакира – настоящее имя певицы и в паспорте у нее значится «Шакира Изабель Мебарак Риполл». Сама знаменитость отмалчивается или всегда отвечает по-разному. Кстати, с языка хинди «Шакира» переводится как «Богиня света».

Что в имени тебе моем? Настоящие фамилии всемирно известных звезд
Шакира установила рекорд посещаемости в Facebook
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Софи Лорен

Несравненная Софи Лорен изначально была Софией Виллани Чиколоне. Первоначально актриса снималась под псевдонимом София Ладзаро (настоящая фамилия казалась ей слишком провинциальной), а потом стала Лорен по настоянию своего мужа, кинопродюссера Карло Понти (так назывались его любимые сигары).

Что в имени тебе моем? Настоящие фамилии всемирно известных звезд
Софи Лорен и Карло Понти. История любви
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Порой имя и фамилия восходящей звезды не подходят к сценическому образу, и приходится подобрать более звучный псевдоним. Впрочем, есть и другие причины, по которым...
 
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