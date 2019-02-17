Любовь живет три года. Жена Марата Башарова уходит от него

«Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо», — это лишь маленькая цитата из большого поста в Instagram Екатерины Шевырковой, в котором супруга Марата Башарова решила расставить все точки над i. Девушка несколько месяцев не комментировала слухи о своем избиении актером и всячески пыталась сделать вид, что в ее отношениях с мужем все хорошо, однако это оказалось неправдой. Видимо, скоро нам не миновать очередного громкого развода.

Подмоченная репутация

31 мая 2014 года многочисленные поклонницы Марата Башарова запомнили надолго, ведь именно в последний день весны их кумир женился на коллеге по цеху Екатерине Архаровой. Однако этот союз не продержался и года! Через 5 месяцев совместной жизни актриса на всю страну заявила, что новоиспеченный муж избил ее, предоставив в качестве доказательства шокирующие фото. Эта история получила огромный общественный резонанс, и многие всерьез думали, что для Башарова она закончится реальным сроком, но не тут-то было. Екатерина не стала доводить дело до суда и якобы пожалела нерадивого мужа. В марте 2015 года супруги мирно развелись и каждый стал жить своей жизнью.

Естественно, неприятная история с избиением отразилась на репутации актера. Некоторые известные люди негативно высказались о поступке Марата. Одной из них стала Татьяна Тарасова. Во время съемок программы «Сегодня вечером» тренер отказалась сидеть с Башаровым за одним столом и призвала его извиниться перед Екатериной. Поскольку Татьяна Анатольевна была настроена решительно, телеведущему ничего не оставалось, как сделать то, о чем она просит: «Не верьте ни интернету, ни телевидению. А своей жене я хочу сказать: Катя, я тебя любил, люблю и буду любить всегда. Я хочу попросить у тебя прощения», — сказал актер. Конечно, это скупое извинение смогло спасти съемки программы, но отношениям Башарова и Архаровой оно уже не помогло.

Верная поклонница

Практически у всех известных разведенных мужчин есть одна общая черта — они недолго остаются в одиночестве. Марат в этом смысле не стал исключением. Несмотря на неоднозначную репутацию, он довольно быстро нашел замену Екатерине. Новой пассией Башарова стала его поклонница Елизавета Шевыркова. Девушка сама инициировала знакомство — она написала своему кумиру в социальных сетях и предложила встретиться. Тот согласился и между ними завязался роман, который плавно перетек в гражданский брак и рождение сына Марселя. Мальчик появился на свет 28 июля 2016 года. Однако официально свои отношения пара зарегистрировала лишь в сентябре 2017 года. Кстати, Шевыркова, как и первая супруга актера Елизавета Круцко, прошла вместе с Башаровым мусульманский обряд бракосочетания — никах.

Внешне в этом союзе все было идеально. Елизавета постоянно радовала своих подписчиков счастливыми семейными фото. Однако в конце 2018 года в прессе появилась информация о том, что актер избил молодую супругу. Как ни странно, журналисты узнали об этом не от самой Шевырковой, а от ее брата Федора. Мужчина сообщил, что у его сестры сломан нос, и она находится в больнице. А также отметил, что это не первый случай рукоприкладства в семье Башаровых, якобы незадолго до инцидента актер сломал девушке палец. Поскольку Елизавета предпочла никак не комментировать происходящее, все ждали реакции Марата. И когда она наконец-то появилась, многие были в шоке. Корреспонденту программы «Ты не поверишь» актер заявил: «Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят — значит, помнят», — абсолютно спокойно заметил артист. Внешне создавалось впечатление, что Марата оговорили, и о разладе в семье не может быть и речи. Эту версию подтверждали и совместные выходы супругов в свет, и посты девушки в Instagram, в которых она защищала своего мужа от критики, обрушившейся на него из-за резонансного фильма Бориса Соболева о «Битве экстрасенсов» «Идущие к черту». Но недавно Елизавета сделала сенсационное заявление, в котором дала понять, что ее отношениям с Башаровым пришел конец.

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Все-таки развод?

Первый звоночек прозвенел, когда жена актера решила вместе с сыном уехать в Таиланд. А второй — когда девушка написала огромный пост о непростой жизни с Башаровым, в котором рассказала о его «недуге»: «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи. "…" Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения», — поделилась Шевыркова с подписчиками. Но судя по реакции самого Марата, которую приводят СМИ, дружеские отношения супругам вряд ли удастся сохранить: «Почему я узнаю о нас из интернета? Ничего не скажешь! Только попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова. Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу и денежки им отсылаю», — приводит слова актера «Стархит». А жаль, ведь эта история любви начиналась так красиво.