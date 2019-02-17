ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любовь живет три года. Жена Марата Башарова уходит от него

18.02.2019 15:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Любовь живет три года. Жена Марата Башарова уходит от него
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова. © / Евгения Новоженина / РИА Новости

«Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо», — это лишь маленькая цитата из большого поста в Instagram Екатерины Шевырковой, в котором супруга Марата Башарова решила расставить все точки над i. Девушка несколько месяцев не комментировала слухи о своем избиении актером и всячески пыталась сделать вид, что в ее отношениях с мужем все хорошо, однако это оказалось неправдой. Видимо, скоро нам не миновать очередного громкого развода.

Любовь живет три года. Жена Марата Башарова уходит от него Марат Башаров: «Женщин я бил!»

Подмоченная репутация

31 мая 2014 года многочисленные поклонницы Марата Башарова запомнили надолго,  ведь именно в последний день весны их кумир женился на коллеге по цеху Екатерине Архаровой. Однако этот союз не продержался и года! Через 5 месяцев совместной жизни актриса на всю страну заявила, что новоиспеченный муж избил ее, предоставив в качестве доказательства шокирующие фото. Эта история получила огромный общественный резонанс, и многие всерьез думали, что для Башарова она закончится реальным сроком, но не тут-то было. Екатерина не стала доводить дело до суда и якобы пожалела нерадивого мужа. В марте 2015 года супруги мирно развелись и каждый стал жить своей жизнью.

Естественно, неприятная история с избиением отразилась на репутации актера. Некоторые известные люди негативно высказались о поступке Марата. Одной из них стала Татьяна Тарасова. Во время съемок программы «Сегодня вечером» тренер отказалась сидеть с Башаровым за одним столом и призвала его извиниться перед Екатериной. Поскольку Татьяна Анатольевна была настроена решительно, телеведущему ничего не оставалось, как сделать то, о чем она просит:  «Не верьте ни интернету, ни телевидению. А своей жене я хочу сказать: Катя, я тебя любил, люблю и буду любить всегда. Я хочу попросить у тебя прощения», — сказал актер. Конечно, это скупое извинение смогло спасти съемки программы, но отношениям Башарова и Архаровой оно уже не помогло.

Верная поклонница

Практически у всех известных разведенных мужчин есть одна общая черта — они недолго остаются в одиночестве. Марат в этом смысле не стал исключением. Несмотря на неоднозначную репутацию, он довольно быстро нашел замену Екатерине. Новой пассией Башарова стала его поклонница Елизавета Шевыркова. Девушка сама инициировала знакомство — она написала своему кумиру в социальных сетях и предложила встретиться. Тот согласился и между ними завязался роман, который плавно перетек в гражданский брак и рождение сына Марселя. Мальчик появился на свет 28 июля 2016 года. Однако официально свои отношения пара зарегистрировала лишь в сентябре 2017 года. Кстати, Шевыркова, как и первая супруга актера Елизавета Круцко, прошла вместе с Башаровым мусульманский обряд бракосочетания —  никах.

Внешне в этом союзе все было идеально. Елизавета постоянно радовала своих подписчиков счастливыми семейными фото. Однако в конце 2018 года в прессе появилась информация о том, что актер избил молодую супругу. Как ни странно, журналисты узнали об этом не от самой Шевырковой, а от ее брата Федора. Мужчина сообщил, что у его сестры сломан нос, и она находится в больнице. А также отметил, что это не первый случай рукоприкладства в семье Башаровых, якобы незадолго до инцидента актер сломал девушке палец. Поскольку Елизавета предпочла никак не комментировать происходящее, все ждали реакции Марата. И когда она наконец-то появилась, многие были в шоке. Корреспонденту программы «Ты не поверишь» актер заявил: «Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят — значит, помнят», — абсолютно спокойно заметил артист. Внешне создавалось впечатление, что Марата оговорили, и о разладе в семье не может быть и речи. Эту версию подтверждали и совместные выходы супругов в свет, и посты девушки в Instagram, в которых она защищала своего мужа от критики, обрушившейся на него из-за резонансного фильма Бориса Соболева о «Битве экстрасенсов» «Идущие к черту». Но недавно Елизавета сделала сенсационное заявление, в котором дала понять, что ее отношениям с Башаровым пришел конец.

Любовь живет три года. Жена Марата Башарова уходит от него
Угнала тебя, угнала. Кто их наших знаменитостей друг у друга пару уводил
Подробнее

Все-таки развод? 

Первый звоночек прозвенел, когда жена актера решила вместе с сыном уехать в Таиланд. А второй — когда девушка написала огромный пост о непростой жизни с Башаровым, в котором рассказала о его «недуге»:  «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи. "…" Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения», — поделилась Шевыркова с подписчиками. Но судя  по реакции самого Марата, которую приводят СМИ, дружеские отношения супругам вряд ли удастся сохранить: «Почему я узнаю о нас из интернета? Ничего не скажешь! Только попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова. Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу и денежки им отсылаю», — приводит слова актера «Стархит». А жаль, ведь эта история любви начиналась так красиво.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Бог любит троицу», — говорят в народе, но в случае с Маратом Башаровым эта формула не работает. Его третий по счету брак оказался на грани развода. Судя по посту в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Миллионы долларов за вид на панельки. Как выглядят самые дорогие пентхаусы в «Москва-Сити»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Перамога (Дятлово)
18.02.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика