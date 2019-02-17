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В Гомеле продается общественный туалет за 25,5 рубля. Его можно использовать не по назначению
На торги на электронной площадке «
Одноэтажное подземное кирпичное строение находится по адресу: улицу Юбилейная 10б, рядом со сквером. Учитывая символическую стоимость этого объекта, инвестору придется выполнить ряд обязательных условий. Во-первых, нужно будет реконструировать бывшее «отхожее место» либо снести его и построить новый объект для ведения предпринимательской деятельности. Во-вторых, все работы по реконструкции или сносу здания туалета надлежит завершить не позднее трех лет с даты заключения договора купли-продажи. В-третьих, до исполнения условий договора приобретенный объект недвижимости запрещается отчуждать или передавать в залог. При этом отчеты о ходе исполнения указанных условий нужно будет ежеквартально направлять в Гомельский горисполком. Торги назначены на 19 марта 2019 года.
На торгах 19 марта в Гомеле можно будет также купить две музыкальные школы по улице Войкова с начальной стоимостью 102 и 127,5 рубля и автозаправочную станцию по улице Могилевская, 25а за 459 рублей.
Самый крупный объект недвижимости за одну базовую продается в Ветке. Это трехэтажное кирпичное здание общей площадью 5870,7 кв. м. В качестве бонуса предоставляется право аренды земельного участка площадью почти 2,5 га сроком на 25 лет.
Подача заявлений на участие в онлайн-торгах по гомельским лотам, организуемых на площадке «БУТБ-Имущество», заканчивается 13 марта.
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Старый туалет в сквере можно снести и построить новый объект для ведения предпринимательской деятельности.
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