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В Гомеле продается общественный туалет за 25,5 рубля. Его можно использовать не по назначению

18.02.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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На торги на электронной площадке «БУТБ-Имущество» выставлен необычный лот: бывший общественный туалет в Юбилейном сквере Гомеля в микрорайоне Старый аэродром. Стартовая цена «стратегического» объекта — одна базовая величина (25,5 рубля). Кроме самого здания площадью 108 квадратных метров покупатель получит право аренды земельного участка площадью 9,2 сотки на 21 год. Общественный туалет пополнил список необычных сооружений, выставленных на продажу с аукциона: на электронные торги уже выставлялись морг в Бобруйске и костел в Гродно.


Фото: et.butb.by

Одноэтажное подземное кирпичное строение находится по адресу: улицу Юбилейная 10б, рядом со сквером. Учитывая символическую стоимость этого объекта, инвестору придется выполнить ряд обязательных условий. Во-первых, нужно будет реконструировать бывшее «отхожее место» либо снести его и построить новый объект для ведения предпринимательской деятельности. Во-вторых, все работы по реконструкции или сносу здания туалета надлежит завершить не позднее трех лет с даты заключения договора купли-продажи. В-третьих, до исполнения условий договора приобретенный объект недвижимости запрещается отчуждать или передавать в залог. При этом отчеты о ходе исполнения указанных условий нужно будет ежеквартально направлять в Гомельский горисполком. Торги назначены на 19 марта 2019 года.


Фото: et.butb.by

На торгах 19 марта в Гомеле можно будет также купить две музыкальные школы по улице Войкова с начальной стоимостью 102 и 127,5 рубля и автозаправочную станцию по улице Могилевская, 25а за 459 рублей.

Самый крупный объект недвижимости за одну базовую продается в Ветке. Это трехэтажное кирпичное здание общей площадью 5870,7 кв. м. В качестве бонуса предоставляется право аренды земельного участка площадью почти 2,5 га сроком на 25 лет.


Фото: ngi.gki.gov.by

Подача заявлений на участие в онлайн-торгах по гомельским лотам, организуемых на площадке «БУТБ-Имущество», заканчивается 13 марта.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Старый туалет в сквере можно снести и построить новый объект для ведения предпринимательской деятельности.
 
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