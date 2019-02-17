«Почему процент с суммы на пенсионном счете такой низкий?»

Я получаю пенсию в «Беларусбанке» на пенсионный вклад. Снимаю частями по мере необходимости, остальные деньги остаются на счете, то есть в обороте банка. Выходит, я как бы даю банку средства в кредит. Таких, как я, очень много в стране, и многие хранят на счетах большие суммы.

Почему государство пользуется нашими деньгами и не платит за это? Ведь, если человек возьмет в банке кредит, ему придется выплачивать проценты. А на пенсионном счете - почти нулевой процент за пользование деньгами вкладчика. Не понимаю, почему такая позиция по отношению к пенсионерам. Ведь есть же вклады со ставкой 10-12% годовых.

О. Заковраш, Речица