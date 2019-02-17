Советские авто на экспорт. А вы вспомните эти четыре модели?

ГАЗ М-20 «Победа»

Массовый экспорт советского автопрома начался с «Победы». Основным рынком для нее стали скандинавские страны, в особенности Финляндия, где ГАЗ М-20 даже был единицей такси. Кроме того, в Польше производили лицензированную копию «Победы» — Warszawa. Модели, которые шли на экспорт, получали не только лучшую начинку, но и три типа кузова: универсал, седан и пикап.

ГАЗ-21 «Волга»

Культовая «двадцать первая Волга» серийно выпускалась с 1956 по 1970 год. Поставки данной модели осуществлялись в 43 страны. ГАЗ-21 хорошо продавался в Австрии, Бельгии, Шотландии, Англии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и даже на Кипре. Выпускались как леворульные, так и праворульные версии. Также на экспортную «Волгу» устанавливали импортные двигатели, а снаружи она отличалась двухцветной окраской и расширенным хром-пакетом.

ЗАЗ-965

«Горбатый» «Запорожец» был первым послевоенным микролитражным автомобилем для народа. Как на родине, так и за рубежом машина снискала славу за счет своей исключительной проходимости. Модели «965Э» и «965АЭ», которые отправлялись на экспорт, комплектовались зеркалом заднего вида на левом крыле, улучшенной шумоизоляцией, радиоприемником, а в «курящей» комплектации - еще и пепельницей. В странах Западной Европы «Запорожец» знали под названиями Jalta, Eliette и ZAZ.

Символы эпохи. «Запорожец» - маленькая машинка огромной страны Подробнее

«Москвич 408/412»

Впервые мировая общественность увидела «Москвич-408» в 1964 году на автошоу в Лондоне. Автомобиль предлагался на рынках Германии, Франции, в Северной и Восточной Европе и везде носил разные имена — Carat, Elite, Scaldia и другие. Связано это было с тем, что компания Peugeot еще в 40-е запатентовала за собой право использовать трехзначный индекс с нулем по центру. Экспортные варианты часто имели четырехфарную раскладку, более мощный двигатель (55 л.с.) и улучшенную отделку салона.