В Хотимском районе на пожаре сгорел дом

Как рассказала корреспонденту «ШК» Анна Кулешова, инспектор Хотимского отдела по ЧС, пожар произошел 17 февраля.



— В минувшее воскресенье на ЦОУ Хотимского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Ольшов-1, ул. Набережная. К моменту прибытия к месту вызова спасателей уже происходило открытое горение кровли дома. Горение было ликвидировано. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Жертва нет.

За текущий период 2019 года в районе уже произошло 4 пожара (за аналогичный период 2018 года – 1), 2 из которых – по причине неправильного устройства печного отопления.

Янина МАВИЧ