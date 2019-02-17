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В Хотимском районе на пожаре сгорел дом

18.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Как рассказала корреспонденту «ШК» Анна Кулешова, инспектор Хотимского отдела по ЧС,  пожар произошел 17 февраля.В Хотимском районе на пожаре сгорел дом

— В минувшее воскресенье на ЦОУ Хотимского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Ольшов-1, ул. Набережная. К моменту прибытия к месту вызова спасателей уже происходило открытое горение кровли дома. Горение было ликвидировано. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Жертва нет.

За текущий период 2019 года в районе уже произошло 4 пожара (за аналогичный период 2018 года – 1), 2 из которых – по причине неправильного устройства печного отопления.

Янина МАВИЧ

 
 
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Как рассказала корреспонденту «ШК» Анна Кулешова, инспектор Хотимского отдела по ЧС,  пожар произошел 17 февраля. — В минувшее воскресенье на ЦОУ Хотимского РОЧС...
 
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