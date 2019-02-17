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В Лидском замке проходит выставка средневековых доспехов

18.02.2019 — Разное | Lida.Info  
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В Лидском замке проходит выставка средневековых доспехов

Экспозиция разместилась в северо-восточной башне этого старинного фортификационного сооружения. В центре внимания – самый важный элемент воинского облачения – шлем. Начиная от самых простых, свойственных ранним этапам изготовления доспехов, и заканчивая более поздними, с применением сложных механизмов, с 11 по 17 век.

Безусловная жемчужина коллекции – реплика шлема Радзивилла Черного (середина 16 века). При его изготовлении использовалось настоящее золото и серебро, а также настоящая холодная эмаль. Возможно, оригинал выглядел несколько иначе, поскольку он не сохранился: весь гарнитур разбросан по нескольким музеям мира. Например, фрагмент есть в американском Метрополитен-музее, некоторые находятся во Франции и Австрии. Несмотря на богатое украшение, тактико-технические характеристики этого шлема позволили бы его использовать не только в парадах, но и в бою.

– Вообще, середина 16 века – это пик доспехостроения, – утверждает старший сотрудник Лидского историко-художественного музея Николай Иода. – Именно в это время доспехи стали выполнять не просто защитную функцию, а превратились буквально в предмет искусства. Даже обычные шлемы оснащаются достаточно сложной системой механизмов, но при этом украшены замысловатой чеканкой.

В Лидском замке проходит выставка средневековых доспехов

Интересен для посетителей шлем в виде головы монстра, оригинал которого относится к началу 16 века. По своим защитным качествам он не уступает обычным шлемам того времени. Несмотря на свою гротескность, это функциональный боевой доспех. Для устрашения также применялись и шлемы с шипами.

Кроме того, на выставке представлены различные виды полных доспехов, включая амуницию знаменитых «крылатых» гусаров. В соответствии с современными версиями, впечатляющие «крылья» на самом деле использовались не столько для запугивания врага, как считалось раньше, сколько для защиты от арканов неприятия. Дополнительное пространство в петле давало коннику больше шансов освободиться из западни. Кроме того, шеренги высоких крыльев не давали противнику оценить реальное количество всадников за их спинами. Ну и добавляли крылья пафоса элитным войскам, куда же без этого?

В Лидском замке проходит выставка средневековых доспехов

Выставка в Лидском замке останется до конца года, сообщает «СБ-Беларусь сегодня».

 
 
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