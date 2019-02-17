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В области утвержден антинаркотический план мероприятий на 2019-2020 годы

18.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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На совещании в облисполкоме заслушан и утвержден областной план мероприятий на 2019-2020 годы, направленных на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, социальной реабилитации людей, больных наркоманией.
 
Профилактика, ужесточение мер ответственности за торговлю наркотиками  – все в общем комплексе мер, как подчеркивают эксперты, дало в последние годы возможность говорить о снижении числа преступлений по линии наркоконтроля. В минувшем году на Гродненщине, как и в республике  в целом, сохранилась тенденция к уменьшению числа таких правонарушений. Особенный акцент, направивший эту ситуацию в эффективное русло, был сделан после принятия Декрета №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», подписанного Главой государства в декабре 2014 года. Анализ показателей, проведенный в последние годы, подтвердил эффективность реализованных мероприятий в том числе на региональном уровне. В частности, один тот факт, что среди несовершеннолетних не было зафиксировано преступлений в области наркоконтроля, свидетельствует о многом.
 
– Усилия, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков,  дали эффект, – отметил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Получен  результат от всего комплекса мероприятий: более жесткого законодательства, тщательной работы органов внутренних дел, социальной рекламы и профилактических мероприятий. Проведена большая  работа, особенно по ликвидации каналов сбыта наркотиков, и важно в первую очередь то, что они не дошли до молодежи. Как результат, в прошлом году не зарегистрирован ни один факт совершения подростками преступлений по линии наркоконтроля. Вместе с тем, проблема существует. Эта работа должна быть продолжена по всем направлениям. 
 
В области утвержден антинаркотический план мероприятий на 2019-2020 годы
 
Как отмечалось на совещании, противодействие распространению наркомании среди молодежи является одним из приоритетных направлений работы субъектов профилактики области.  В учебных заведениях реализуется комплекс образовательных, культурно-развлекательных, спортивных мероприятий, способствующих сокращению пространства для девиантного поведения детей и подростков. Значительное внимание уделяется  информированию родителей, обучению педагогов навыкам работы по профилактике наркопотребления. Активное участие в работе принимают  сотрудники правоохранительных органов, врачи, священнослужители, общественные организации. Минимизирует  пристрастие молодежи к пагубным привычкам их трудоустройство, чем занимаются органы по труду, занятости и социальной защите.
 
В области утвержден антинаркотический план мероприятий на 2019-2020 годы
 
– В сфере пристального внимания милиции находятся лица, причастные к незаконному обороту насвая. В прошлом году в области изъято более 90 килограммов этого вещества, – отметил первый заместитель начальника  УВД облисполкома – начальник криминальной милиции Александр Шастайло– На протяжении ряда последних лет отмечается уменьшение числа лиц, состоящих на учете в наркологической службе, допускающих немедицинское потребление наркотических средств. Проводится значительная работа, направленная на лечение и реабилитацию наркозависимых. О сдерживании негативных тенденций свидетельствует уменьшение количества зарегистрированных фактов передозировки наркотиками. Причем среди несовершеннолетних с 2016 года не выявлено ни одного такого случая. 
 
В области утвержден антинаркотический план мероприятий на 2019-2020 годы
 
И все же активность среди злоумышленников есть. Изменились каналы, по которым они пытаются добраться до своих потенциальных "клиентов", а валюта сделки –  все чаще с приставкой "крипто". Сегодня наркодилеры уходят в виртуальное пространство, продают свой «товар» через интернет-магазины  путем закладок, что осложняет их изобличение. Вместе с тем, только за истекший год из МВД в Министерство информации направлены уведомления  о необходимости ограничения доступа к 152 сайтам, содержащим информацию о продаже наркотиков. Заблокированы транзакции по 191 электронному кошельку. Ряд  виртуальных точек продажи наркотиков выявили сотрудники милиции Гродненщины. В результате комплекса мероприятий был задержан житель Мостов, осуществлявший преступную деятельность в интересах одного из интернет-магазинов. Изъято более килограмма психотропного вещества.
 
В прошлом году сотрудниками УВД выявлено два канала поступления наркотиков из России. Российскими коллегами изъято около килограмма психотропов, которые не дошли до нашей области. 
 
В области утвержден антинаркотический план мероприятий на 2019-2020 годы
 
Сотрудниками Гродненской региональной таможни в ходе досмотров изъяты крупные партии гашиша, марихуаны и кокаина, направлявшиеся в Россию. 
 
Не единичны и случаи, когда  местные жители самостоятельно изготавливают наркотики с целью их дальнейшего сбыта. В прошлом году обнаружено три помещения, где выращивалась конопля. Причем для этих целей оборудовались целые теплицы, а минимальный вес изъятого сырья составил более 10 килограммов. К ответственности за незаконный оборот мака привлечены 26 лиц, изъято более 40 килограммов семян. В рамках специальной программы «Мак» уничтожено порядка 17 тонн мака и конопли. 
 
В области утвержден антинаркотический план мероприятий на 2019-2020 годы
 
Свою роль сыграла и проводимая информационная работа. Многочисленные мероприятия в учреждениях культуры, территориальных центрах социального обслуживания населения и трудовых коллективах, публикации в СМИ, тематические  билборды и баннеры, информационный ресурс «Pomogut.by»  – все это было направлено на пропаганду антинаркотической кампании. И итога здесь нет – такая работа будет продолжена.
 
– Определенные положительные тенденции ни в коей мере не могут служить поводом для самоуспокоения, –подчеркнул Александр Шастайло. – Только за два неполных месяца этого года в области возбуждено более 20 уголовных дел за совершение преступлений по линии наркоконтроля, из которых 10 касались сбыта наркотиков. УВД облисполкома  полагает целесообразным  продолжить совместную работу в рамках разработанного плана мероприятий.
 
В ближайшее время будут разработаны и утверждены региональные планы мероприятий с учетом специфики районов и складывающейся там ситуации.
 
 
 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На совещании в облисполкоме заслушан и утвержден областной план мероприятий на 2019-2020 годы, направленных на принятие эффективных мер по противодействию...
 
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