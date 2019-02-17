60% вредных выбросов в Могилевской области приходится на автотранспорт

В Могилевской области 60% вредных выбросов в атмосферный воздух приходится на автотранспорт, сообщает ИА «Могилевские ведомости». По сведениям ГАИ, в регионе зарегистрировано 393,3 тысячи единиц, или же 37 авто на 100 жителей. И только в прошлом году его количество выросло на 13,4% или на 5,2 тысячи машин.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Что касается стационарных источников в Могилевской области, то больше всего загрязняют окружающую среду предприятия жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, промышленности строительных материалов, химической промышленности и др.

— В области более 1,7 тысячи предприятий и организаций оказывают негативное влияние на атмосферный воздух, — говорит председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Дедков. — В последние годы в области наблюдается тенденция к их снижению. Если в 1990 году в целом по региону было выброшено от стационарных источников в атмосферу почти 230 тысяч тонн вредных веществ, то в 2009-ом — 54 тысячи тонн. В 2017-ом, — 47,7 тысячи тонн. Это наименьший показатель среди всех областей республики.

По словам Дедкова, сокращаются и объемы сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты. Это связывают с тем, что строят новые и ремонтируют старые очистные сооружения.

— Например, в Горках, Чаусах и Глуске построили новые очистные сооружения мощностью десять, 2,5 и 1,5 тыс. м3 в сутки соответственно. Реконструированы очистные сооружения в Черикове, в поселке Жиличи Кировского района, филиале «Серволюкс Агро» (агрогородок Межисетки Могилевского района) и др.