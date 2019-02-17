Домрачева и Скардино прощаются с биатлоном на «Гонке легенд»

В Раубичах сегодня проходит уже традиционная «Гонка легенд», в рамках которой со спортом прощаются две титулованные белорусские биатлонистки — Дарья Домрачева и Надежда Скардино.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Расписание мероприятия

14.00−15.15 — мастер-класс для финалистов республиканских соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер», «Кубок Белорусской федерации биатлона».

15.30−16.30 — автограф-сессия участников биатлонного фестиваля «Гонка легенд» в спортивном зале РЦОП по ЗВС «Раубичи».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

17.00−17.20 — официальная церемония открытия открытого чемпионата Европы по биатлону на стадионе РЦОП по ЗВС «Раубичи».

17.50−18.10 — «Гонка легенд». Масс-старт среди женщин.

18.15−18.35 — «Гонка легенд». Масс-старт среди мужчин.

18.45−19.15 — «Гонка легенд». Смешанная эстафета.

19.30 — награждение победителей и призеров биатлонного фестиваля «Гонка легенд», республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». Проводы Дарьи Домрачевой из большого спорта.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Состав участников:

1. Андрей Дериземля (Украина)

2. Ларс Бергер (Норвегия)

3. Флоранс Баверель (Франция)

4. Симона Хаусвальд (Германия)

5. Надежда Скардино (Беларусь)

6. Халвард Ханевольд (Норвегия)

7. Анна Богалий (Россия)

8. Венсан Дефран (Франция)

9. Сергей Чепиков (Россия)

10. Фруде Андресен (Норвегия)

11. Сергей Новиков (Беларусь)

12. Александр Попов (Беларусь)

13. Корин Ниогре (Франция)

14. Елена Зубрилова (Беларусь)

15. Карин Оберхофер (Италия)

16. Екатерина Дафовска (Болгария)

17. Дарья Домрачева (Беларусь)

18. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

19. Пьер Альберто Каррара (Италия)

20. Елена Петрова (Украина).

Отметим, что Дарья Домрачева выступит только в эстафете, так как незадолго до старта она перенесла простуду.

Новость обновляется по ходу мероприятия.

Когда: с 18 по 24 февраля. Где: « Раубичи ». Сколько: от 10 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН