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Домрачева и Скардино прощаются с биатлоном на «Гонке легенд»
В Раубичах сегодня проходит уже традиционная «Гонка легенд», в рамках которой со спортом прощаются две титулованные белорусские биатлонистки — Дарья Домрачева и Надежда Скардино.
Расписание мероприятия
14.00−15.15 — мастер-класс для финалистов республиканских соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер», «Кубок Белорусской федерации биатлона».
15.30−16.30 — автограф-сессия участников биатлонного фестиваля «Гонка легенд» в спортивном зале РЦОП по ЗВС «Раубичи».
17.00−17.20 — официальная церемония открытия открытого чемпионата Европы по биатлону на стадионе РЦОП по ЗВС «Раубичи».
17.50−18.10 — «Гонка легенд». Масс-старт среди женщин.
18.15−18.35 — «Гонка легенд». Масс-старт среди мужчин.
18.45−19.15 — «Гонка легенд». Смешанная эстафета.
19.30 — награждение победителей и призеров биатлонного фестиваля «Гонка легенд», республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». Проводы Дарьи Домрачевой из большого спорта.
Состав участников:
1. Андрей Дериземля (Украина)
Отметим, что Дарья Домрачева выступит только в эстафете, так как незадолго до старта она перенесла простуду.
Новость обновляется по ходу мероприятия.
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В Раубичах сегодня проходит уже традиционная «Гонка легенд», в рамках которой со спортом прощаются две титулованные белорусские биатлонистки - Дарья Домрачева и...
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