ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Домрачева и Скардино прощаются с биатлоном на «Гонке легенд»

18.02.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Раубичах сегодня проходит уже традиционная «Гонка легенд», в рамках которой со спортом прощаются две титулованные белорусские биатлонистки — Дарья Домрачева и Надежда Скардино.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Расписание мероприятия

14.00−15.15 — мастер-класс для финалистов республиканских соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер», «Кубок Белорусской федерации биатлона».

15.30−16.30 — автограф-сессия участников биатлонного фестиваля «Гонка легенд» в спортивном зале РЦОП по ЗВС «Раубичи».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

17.00−17.20 — официальная церемония открытия открытого чемпионата Европы по биатлону на стадионе РЦОП по ЗВС «Раубичи».

17.50−18.10 — «Гонка легенд». Масс-старт среди женщин.

18.15−18.35 — «Гонка легенд». Масс-старт среди мужчин.

18.45−19.15 — «Гонка легенд». Смешанная эстафета.

19.30 — награждение победителей и призеров биатлонного фестиваля «Гонка легенд», республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». Проводы Дарьи Домрачевой из большого спорта.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Состав участников:

1. Андрей Дериземля (Украина)
2. Ларс Бергер (Норвегия)
3. Флоранс Баверель (Франция)
4. Симона Хаусвальд (Германия)
5. Надежда Скардино (Беларусь)
6. Халвард Ханевольд (Норвегия)
7. Анна Богалий (Россия)
8. Венсан Дефран (Франция)
9. Сергей Чепиков (Россия)
10. Фруде Андресен (Норвегия)
11. Сергей Новиков (Беларусь)
12. Александр Попов (Беларусь)
13. Корин Ниогре (Франция)
14. Елена Зубрилова (Беларусь)
15. Карин Оберхофер (Италия)
16. Екатерина Дафовска (Болгария)
17. Дарья Домрачева (Беларусь)
18. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
19. Пьер Альберто Каррара (Италия)
20. Елена Петрова (Украина).

Отметим, что Дарья Домрачева выступит только в эстафете, так как незадолго до старта она перенесла простуду.

Новость обновляется по ходу мероприятия.

Когда: с 18 по 24 февраля.

Где: «».

Сколько: от 10 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Раубичах сегодня проходит уже традиционная «Гонка легенд», в рамках которой со спортом прощаются две титулованные белорусские биатлонистки - Дарья Домрачева и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таёжный роман. Как семья Ткачевых живет в глухой деревне Германовщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Перамога (Дятлово)
18.02.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика