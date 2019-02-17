Хоккеисты минского «Динамо» обратились к болельщикам после заключительного домашнего матча сезона

Новости Беларуси. 17 февраля минское «Динамо» провело заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в «Минск-Арене. Команда встречалась с соперниками из Сочи.

Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей ( подробности здесь ).

После матча спортсмены поблагодарили своих болельщиков. Видео с трогательными словами хоккеистов было опубликовано на YouTube-канале ХК.



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

«После заключительного домашнего матча сезона-2018/19 игроки минского «Динамо» извинились перед болельщиками и поблагодарили их за сезон», – сказано в описании к видео.

Ролик посмотрели около тысячи раз.

«Спасибо за сезон. Вы самые лучшие», – обратились хоккеисты своим зрителям.



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

В соцсетях болельщики поддержали команду и отметили, что в следующем сезоне она покажет свою мощь.

Настроение заключительного домашнего матча сезона создавала популярная белорусская группа – Naviband, которая исполнила свои хиты.