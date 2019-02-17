|
«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо
Пятиэтажка на Калинина, 26 с виду не похожа на дом терпимости, но именно так жильцы называют его между собой. Разбираемся в программе
Из-за демонтажа старых труб в квартирах нет горячей воды. Зато она фонтаном бьёт в подвале дома. Там, как шутят жильцы, самое время устанавливать душевую кабину. И за это их никто не накажет. Домовые службы уже какую неделю держатся в стороне от проблем!
Жильцы дома по адресу ул. Калинина, 26:
Обсыпавшаяся штукатурка, скрутки электропроводки, свалка мусора. Гора вопросов у жильцов и к так называемым помещениям общего пользования. Капремонт – негодуют они – превратил их жизнь в бесконечный бардак.
Инесса, жительница дома:
Инесса:
Чтобы найти обидчиков, мы осмотрели подъезд и попытались найти хоть кого-то из рабочих.
Менеджмент, нанявший этих сотрудников, никаких комментариев по срокам ведения ремонта не даёт. А компания-подрядчик ссылается на выданную проектную документацию и уверяет – у них всё идет по плану.
По документам капитальный ремонт должен закончиться уже марте. Но, глядя на эти развалы, жильцы не верят обещаниям.
Владимир:
Жилец дома:
Жильцы готовы трубить про свои проблемы на всех углах! Но кто их услышит, если от самых простых вопросов уклоняются даже в родном ЖЭУ.
Корреспонденты нашей программы попытались разузнать, когда у людей появится хотя бы горячая вода. Правда, директор ЖЭУ был обеспокоен появлением съёмочной группы куда больше, чем судьбой подопечного дома.
Корреспонденты СТВ:
Вторая попытка добиться истины – уже в ЖКХ. Начальник отдела капремонта Первомайского района внимательно выслушал и записал все претензии.
Жители дома по улице Калинина искренне надеются на максимально быстрое разрешение конфликта. Юристы в подобной ситуации рекомендуют не отчаиваться и идти до конца.
Необходимо заблаговременно – не менее 7 дней, организации, обслуживающей дом, предупредить всех жильцов о том, что планируется ремонт, вывесить на видном месте график проведения ремонта, виды работ. Пока капитальный ремонт не начат, пока зона ответственности за проложенные коммуникации находятся в ведении обслуживающей организации, все вопросы, связанные с ремонтом старых коммуникаций, лежат в ведении организации, осуществляющей эксплуатацию жилого фонда.
Программа «Добро пожаловаться» будет следить за развитием данной ситуации. А если вас тоже обманули или обидели, свяжитесь с редакцией прямо сейчас!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо
Пятиэтажка на Калинина, 26 с виду не похожа на дом терпимости, но именно так жильцы называют его между собой. Разбираемся в программе «Добро пожаловаться», почему...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)