ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

18.02.2019 15:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Пятиэтажка на Калинина, 26 с виду не похожа на дом терпимости, но именно так жильцы называют его между собой. Разбираемся в программе «Добро пожаловаться», почему капремонт затянулся на долгие месяцы.

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Владимир Шаппо, художник:
Покажите мне этого человека, пропустите меня к нему! Где эти таинственные люди, которые устроили этот бордель?

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Тимофей, жилец дома:
Воды нет, ЖЭС, ЖРЭО открещиваются, на самом деле никто на связь не выходит.

Из-за демонтажа старых труб в квартирах нет горячей воды. Зато она фонтаном бьёт в подвале дома. Там, как шутят жильцы, самое время устанавливать душевую кабину. И за это их никто не накажет. Домовые службы уже какую неделю держатся в стороне от проблем! 

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Жильцы дома по адресу ул. Калинина, 26:
Ни авторского нет надзора над проектом, ни технического.

Владимир Шаппо:
Это даже не татаро-монголы, это первобытные! Я хочу узнать, кто за это отвечает, за эту мерзавскую организацию работ. Нет никакой системы ни оповещения, ни анализа, ни разговора с жильцами. Такое ощущение, что я попал на 50-70 лет назад!

Обсыпавшаяся штукатурка, скрутки электропроводки, свалка мусора. Гора вопросов у жильцов и к так называемым помещениям общего пользования. Капремонт – негодуют они – превратил их жизнь в бесконечный бардак. 

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Инесса, жительница дома:
За полтора месяца вчера первый раз убрали строительный мусор и пыль, которая налетела.

Жительница квартиры 37 отвела корреспондентов СТВ на верхний этаж: теперь, чтобы выйти из дома, ей приходится изрядно потрудиться. Её входная дверь забаррикадирована лестницей, ведущей на технический этаж. Женщина не скрывает слёз.

Инесса:
Зайду, но я выйти не смогу!

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Чтобы найти обидчиков, мы осмотрели подъезд и попытались найти хоть кого-то из рабочих. 

Рабочий:
Мы рабочие, мы не отвечаем ни за что, мы делаем вид, работа у нас такая.

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Менеджмент, нанявший этих сотрудников, никаких комментариев по срокам ведения ремонта не даёт. А компания-подрядчик ссылается на выданную проектную документацию и уверяет – у них всё идет по плану.

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Сотрудник компании-подрядчика:
Если я что-то сделал другое – не аварийное, я тут же несу юридическое и финансовое наказание. А вот он, как исполнитель, если поставит «левый» стояк, он у меня завтра будет сидеть на Володарского.

По документам капитальный ремонт должен закончиться уже марте. Но, глядя на эти развалы, жильцы не верят обещаниям.

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Сергей Куликовский, житель дома: 
На каком основании ведется, вообще, этот ремонт? Если мы за что-то платили, то мы не за это платили. Почему мы не можем отказаться от них и нанять на свои деньги людей, которые сделают нам хорошо? Нас сейчас доведут до состояния нищеты после ремонта, и не у каждого хватит денег до смерти всё это восстановить. 

Владимир:
Поменяли в среднем подъезде трубы отопления, у меня остановилась батарея в доме со вчерашнего дня – она стоит холодная, не работает.

Жилец дома:
В колхозном коровнике и то лучше сделано! Это нарушение техники безопасности.

Жильцы готовы трубить про свои проблемы на всех углах! Но кто их услышит, если от самых простых вопросов уклоняются даже в родном ЖЭУ.

Тимофей:
С директором ЖЭСа был вчера разговор, лично пообещал подойти на объект и после обеда перезвонить, сейчас уже почти 10 часов, звонка от него не было. Хотя он мне пожал руку и обещал доложить, но ничего так и не произошло.

Корреспонденты нашей программы попытались разузнать, когда у людей появится хотя бы горячая вода. Правда, директор ЖЭУ был обеспокоен появлением съёмочной группы куда больше, чем судьбой подопечного дома. 

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Алексей Андреев, директор ЖЭУ-3 Первомайского района г. Минска:
Прошу прощения, я не разрешал, чтобы меня снимали. Я при исполнении на рабочем месте.

Корреспонденты СТВ:
Мы имеем право в любом общественном месте снимать, нам для этого не нужно разрешение. Закон о СМИ.

Алексей Андреев:
Я последний раз объясняю, мы капитальным ремонтом не занимаемся, не устраивайте цирк!

Вторая попытка добиться истины – уже в ЖКХ. Начальник отдела капремонта Первомайского района внимательно выслушал и записал все претензии.

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Кирилл Василенко, начальник отдела по капитальному ремонту ЖКХ Первомайского района г. Минска:
Мне, в любом случае, нужно немного времени, чтобы разобраться в ситуации. Телефонами сейчас обменяемся. Если что, будете звонить напрямую мне. В любом случае, тем более – это зима, оставлять нельзя.

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Жители дома по улице Калинина искренне надеются на максимально быстрое разрешение конфликта. Юристы в подобной ситуации рекомендуют не отчаиваться и идти до конца.

Светлана Дмитроченко, адвокат:
Разрешение сложившейся ситуации возможно только путем обращения к обслуживающей организации с соответствующим заявлением в суд о понуждении собственника к предоставлению доступа в жилое помещение, для устранения последствий аварии.

Необходимо заблаговременно – не менее 7 дней, организации, обслуживающей дом, предупредить всех жильцов о том, что планируется ремонт, вывесить на видном месте график проведения ремонта, виды работ. Пока капитальный ремонт не начат, пока зона ответственности за проложенные коммуникации находятся в ведении обслуживающей организации, все вопросы, связанные с ремонтом старых коммуникаций, лежат в ведении организации, осуществляющей эксплуатацию жилого фонда.

«В колхозном коровнике и то лучше сделано!» Без горячей воды, баррикады под дверью – капремонт дома, где живёт художник Шаппо

Программа «Добро пожаловаться» будет следить за развитием данной ситуации. А если вас тоже обманули или обидели, свяжитесь с редакцией прямо сейчас!
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятиэтажка на Калинина, 26 с виду не похожа на дом терпимости, но именно так жильцы называют его между собой. Разбираемся в программе «Добро пожаловаться», почему...
 
Новости дня
Новости разные
 
АНОНС: Кастинг на участие в церемонии открытия II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Перамога (Дятлово)
18.02.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика