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Купила себе 30 талончиков: кассир киоска воспользовалась забытой покупателем картой

18.02.2019 15:40 — Разное | СТВ  
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Посягнуть на вашу банковскую карточку может не только интернет-мошенник. В программе «Большой город» рассказываем, как кассир одного из минских киосков по продаже талонов на проезд воспользовалась забытой покупателем картой.

А именно: женщина купила себе 30 талончиков. Это выяснилось после того, как жительница Центрального района обратилась в РУВД с просьбой провести проверку по факту несанкционированного списания денег. Сумма ущерба составила 18 рублей.
 
 
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Посягнуть на вашу банковскую карточку может не только интернет-мошенник. В программе «Большой город» рассказываем, как кассир одного из минских киосков по продаже...
 
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