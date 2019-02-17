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Купила себе 30 талончиков: кассир киоска воспользовалась забытой покупателем картой
Посягнуть на вашу банковскую карточку может не только интернет-мошенник. В программе
А именно: женщина купила себе 30 талончиков. Это выяснилось после того, как жительница Центрального района обратилась в РУВД с просьбой провести проверку по факту несанкционированного списания денег. Сумма ущерба составила 18 рублей.
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Посягнуть на вашу банковскую карточку может не только интернет-мошенник. В программе «Большой город» рассказываем, как кассир одного из минских киосков по продаже...
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