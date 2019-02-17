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Директор «Минскводоканала» о фильтрах: «Обратный осмос забирает всё, что есть в воде»
Всё ли правильно делают минчане, устанавливая фильтры воды, мы спросили в программе
Илона Волынец, СТВ:
Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
Каждый принимает решение для себя. Но нужно понимать, что такое обратный осмос. Он забирает всё, что есть в воде. А не зря на дорогие фильтры ставят не только системы обратного осмоса. После них ещё есть колба, которая называется минерализатор, когда из этого минерализатора уже условно полезные элементы, только химические уже, дозируются обратно в воду, чтобы эта вода хоть что-то да содержала. Поэтому мы сначала витамины забираем, потом их пьём, в аптеке покупая. А то, что содержится в воде, оно лучше растворяется в организме, чем то, что мы потом туда добавим. Поэтому с этими вещами нужно быть очень аккуратными. И я убежден, что в Минске, кроме элементарного угольного фильтра, никому ничем пользоваться не нужно.
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Всё ли правильно делают минчане, устанавливая фильтры воды, мы спросили в программе «Большой город» директора «Минскводоканала». Илона Волынец, СТВ:Я живу во...
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