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Эксперимент СТВ: отличит ли директор «Минскводоканала» воду из-под крана во Фрунзенском и Центральном районах
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Стоит заметить также, что чаще на неприятный вкус хлора жалуются жители именно Фрунзенского района.
Вы пьёте воду из-под крана?
Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
Два стакана воды: в одном – вода из крана нашего телецентра. Это у нас Центральный район. А во втором стакане – вода из Фрунзенского района. Сможете ли Вы отгадать, в каком стакане какая вода?
Я сам не живу во Фрунзенском районе, большую часть своей жизни пока прожил в Московском районе, и мы пили эту воду из-под крана. И она, с точки зрения и безопасности, физиологической полноценности, она точно такая же, как вода из подземного источника. Вот ключевой вопрос – это присутствие хлора. Но хлор – это агент для обеззараживания и хлор очень летуч. И мне интересно, конечно, и Ваше мнение сейчас в той части, что вода уже немного постояла. Но на самом деле, так оно и есть. На самом деле, воду эту вы уже не отличите.
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Эксперимент СТВ: отличит ли директор «Минскводоканала» воду из-под крана во Фрунзенском и Центральном районах
В программе «Большой город» провели небольшой эксперимент: попросили директора «Минскводоканала» определить, в каком стакане вода из-под крана Центрального...
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