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Осторожно, мошенники: нигериец откликается на объявления о продаже товаров и просит данные банковской карты
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Взамен иностранец выслал адрес якобы своей сестры. Минчанин не растерялся: навел справки в Интернете и наткнулся на очень интересное обсуждение на форумах. Оказалось, что уже не один человек попался на удочку афериста. Мужчина попросту выманивал данные с банковских карточек, а позже снимал с них деньги. Наивные продавцы, отправив посылку, оказывались без товара, да ещё и с пустым кошельком.
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Осторожно, мошенники: нигериец откликается на объявления о продаже товаров и просит данные банковской карты
Программа «Большой город» помогает быть в курсе столичной жизни. Телезрители звонят и делятся новостями с нами в социальных сетях. Так минчанин Дмитрий прислал...
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