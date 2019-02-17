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«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась
Девушка застряла в лифте и чуть не умерла от страха. Почему ей никто не ответил в диспетчерской, и как работает служба спасения из лифтового плена, разбираемся в программе
Майя Шатохина 5 февраля спешила на важную встречу, вызвала лифт, вошла в кабину, а дальше – всё, как в кошмарном сне.
Оказавшись в железном плену, девушка первым делом нажала кнопку «вызов». Но общение с диспетчером больше напоминало испорченный телефон.
Что делать дальше – Майя попросту не знала. Ведь в лифте не было ни телефонов аварийной службы, ни плана действий в случае ЧП, а мобильный Интернет с трудом пробивался сквозь толстые металлические стены.
Через несколько минут томительных ожиданий и попыток докричаться до соседей у девушки началась настоящая паническая атака.
Спустя еще 10 минут, которые до смерти испуганной девушке показались вечностью, её всё-таки пришли спасать сотрудники лифтового сервиса.
Соседи по дому на Неманской от новости про застрявшую девушку просто в шоке. И едва могут поверить, что кто-то провёл битый час в новеньком лифте.
Жильцы дома:
Как произошло, что на все мольбы о помощи испуганная девушка слышала только шипение в ответ, мы решили проверить опытным путём.
Результат – нулевой. Специалисты «Лифтсервиса» разводят руками – мол, на пульт поступил сигнал о неисправности, и меры по спасению были приняты своевременно.
Чтобы проверить, как система оповещения работает на деле, отправляемся в диспетчерский пункт. Лифтёры уверяют: за день застревает не больше 3-4 человек, на спасение одного уходит, в среднем, 15 минут. Да и любому пострадавшему готовы оказать моральную поддержку.
Главное в нашем случае – всё-таки, узнать, как работает связь с лифтовой кабиной.
Диспетчеры:
Но одного показательного выступления мало. Просим включить запись разговора, проведённого нашим корреспондентом всего полчаса назад.
Кроме шума и шуршания, как в старом приёмнике – ничего не слышно. Ситуация один-в-один, как произошла с Майей. Убедившись, что в конкретном лифте действительно есть неполадка, туда отправляют мастера для проверки связи.
Через несколько минут аудиосистему приводят в порядок. В руководстве «Лифтсервиса» настаивают: случай на Неманской – просто-напросто неудачное стечение обстоятельств, ведь в этом доме стоит новенький лифт. А используемая система безопасности позволяет снизить в разы количество потенциальных ЧП в замкнутом пространстве.
В ближайший год в столице должны заменить все лифты, прослужившие более 25 лет. И хотя устаревших моделей осталось не так много, наиболее частая причина трагедий – отнюдь не моральный износ, а халатное обращение с техникой.
Впрочем, неработающие или неисправные лифты по-прежнему остаются чуть ли не главной головной болью для жителей столичных многоэтажек. По статистике, каждый пятый белорус хоть раз, да застревал в лифте. Чтобы не пополнить эти печальный сводки, совет есть только один – ходить пешком.
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«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась
Девушка застряла в лифте и чуть не умерла от страха. Почему ей никто не ответил в диспетчерской, и как работает служба спасения из лифтового плена, разбираемся в...
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