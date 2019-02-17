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«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась

18.02.2019 15:31 — Разное | СТВ  
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Девушка застряла в лифте и чуть не умерла от страха. Почему ей никто не ответил в диспетчерской, и как работает служба спасения из лифтового плена, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась

Майя Шатохина 5 февраля спешила на важную встречу, вызвала лифт, вошла в кабину, а дальше – всё, как в кошмарном сне. 

«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась

Майя Шатохина:
Когда я доехала до 1 этажа, лифт резко остановился, в нём загорелись все кнопки.

Оказавшись в железном плену, девушка первым делом нажала кнопку «вызов». Но общение с диспетчером больше напоминало испорченный телефон.

«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась

Майя Шатохина:
Я нажала кнопку и говорила, что я застряла, на что я слышала в ответ: «Слушаю, говорите!» Диспетчер меня не слышал. Предупредить людей, с которыми я должна была встречаться, я не смогла, так как связь в лифте была просто отвратительная.

Что делать дальше – Майя попросту не знала. Ведь в лифте не было ни телефонов аварийной службы, ни плана действий в случае ЧП, а мобильный Интернет с трудом пробивался сквозь толстые металлические стены. 

Через несколько минут томительных ожиданий и попыток докричаться до соседей у девушки началась настоящая паническая атака. 

Майя Шатохина:
Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо. В какой-то момент кислород заканчивается. Я села на пол, потому что там было прохладнее. Я стала ждать, когда хоть кто-то придёт.

Спустя еще 10 минут, которые до смерти испуганной девушке показались вечностью, её всё-таки пришли спасать сотрудники лифтового сервиса. 

Майя Шатохина:
Когда меня освободила сотрудница компании «Лифтсервис», у неё были очень большие глаза, она очень удивилась, что в лифте кто-то есть.

Соседи по дому на Неманской от новости про застрявшую девушку просто в шоке. И едва могут поверить, что кто-то провёл битый час в новеньком лифте.

Жильцы дома:
В нашем подъезде такого не случалось.
Вообще на лифте не езжу.
Ничего не слышал.

Как произошло, что на все мольбы о помощи испуганная девушка слышала только шипение в ответ, мы решили проверить опытным путём. 

«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась

Корреспондент СТВ:
Вы меня слышите? Вы слышите меня?

Диспетчер:
Говорите, я вас не слышу!

Результат – нулевой. Специалисты «Лифтсервиса» разводят руками – мол, на пульт поступил сигнал о неисправности, и меры по спасению были приняты своевременно. 

Виталий Кижик, начальник производственного отдела:
Вызов диспетчером был принят на диспетчерском пункте Алеся Гаруна, 13. Диспетчер начала общение. Было слышно, что в кабине находится кто-то.

Чтобы проверить, как система оповещения работает на деле, отправляемся в диспетчерский пункт. Лифтёры уверяют: за день застревает не больше 3-4 человек, на спасение одного уходит, в среднем, 15 минут. Да и любому пострадавшему готовы оказать моральную поддержку. 

«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась

Диспетчер:
Мы выходим на связь с человеком. Проговариваем, что случилось. Всё фиксируем в журналах. Прослушиваем кабину. Например, у меня включённый звук – я сразу их слышу, я их успокаиваю.

Главное в нашем случае – всё-таки, узнать, как работает связь с лифтовой кабиной. 

Диспетчеры:
– Проверка кабины. Вас слышно?
– Отлично слышно!

Но одного показательного выступления мало. Просим включить запись разговора, проведённого нашим корреспондентом всего полчаса назад.

Кроме шума и шуршания, как в старом приёмнике – ничего не слышно. Ситуация один-в-один, как произошла с Майей. Убедившись, что в конкретном лифте действительно есть неполадка, туда отправляют мастера для проверки связи.

Через несколько минут аудиосистему приводят в порядок. В руководстве «Лифтсервиса» настаивают: случай на Неманской – просто-напросто неудачное стечение обстоятельств, ведь в этом доме стоит новенький лифт. А используемая система безопасности позволяет снизить в разы количество потенциальных ЧП в замкнутом пространстве. 

«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась

Виталий Кижик, начальник производственного отдела:
Как минимум, на лифте устанавливается 3 каната. Если происходит ослабление одного из канатов, то срабатывает система «слабины канатов». В крайних случаях, если произойдёт обрыв трёх канатов, то кабина лифта не упадёт, потому что сработает система «Ловителя». При появлении в проёме кабины постороннего предмета, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, идёт 7 зажимов дверей, на восьмой раз идёт блокировка – лифт полностью останавливается и не запускается до прихода мастера.

В ближайший год в столице должны заменить все лифты, прослужившие более 25 лет. И хотя устаревших моделей осталось не так много, наиболее частая причина трагедий – отнюдь не моральный износ, а халатное обращение с техникой. 

«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась

Виталий Кижик:
При застревании ни в коем случае нельзя предпринимать попытки самопроизвольного освобождения, потому что случаи гибели и травмирования людей происходят в результате того, что люди самостоятельно пытаются освободиться. Нужно просто-напросто нажать кнопку связи с диспетчером на 2-3 секунды, дождаться ответа диспетчера, объяснить обстоятельства, которые произошли у вас.

Впрочем, неработающие или неисправные лифты по-прежнему остаются чуть ли не главной головной болью для жителей столичных многоэтажек. По статистике, каждый пятый белорус хоть раз, да застревал в лифте. Чтобы не пополнить эти печальный сводки, совет есть только один – ходить пешком. 
 
 
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Девушка застряла в лифте и чуть не умерла от страха. Почему ей никто не ответил в диспетчерской, и как работает служба спасения из лифтового плена, разбираемся в...
 
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