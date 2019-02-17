Таёжный роман. Как семья Ткачевых живет в глухой деревне Германовщине

Деревня Германовщина, что в Псуевском сельсовете, затерялась среди «таёжных» лесов Глубоччины. Однажды, покинув шумную столицу, в эту глухомань приехал чудак-человек. Когда он покупал здесь жильё, местные думали, что под дачу, но ошиблись: через пару лет в старом доме появилась молодая хозяйка.

«Таёжный» роман молодых людей обрёл здесь, в белорусской глубинке, счастливое продолжение: в семье уже подрастают четверо детишек.

«Железный» хлеб

Сергей Ткачёв родом с Гомельщины. Как все мальчишки, любил футбол, но отец-педагог разглядел в сыне способности к рисованию и после окончания школы направил его в художественное училище. Паренёк с охотой постигал азы профессии: рисовал, занимался чеканкой, освоил методику работы с металлом. Трудовую биографию начинал в столице: работал в мастерской, как говорят, и головой, и руками - был и художником, и кузнецом, и строителем. Однажды выполнял заказ на Глубоччине и неожиданно для себя влюбился в эти места. Недалеко от «пупа Европы» (так в простонародье называют географический центр Европы возле озера Шо) присмотрел домик, купил его и девять лет назад без сожаления сменил асфальтированные минские проспекты на пыльные деревенские тропинки. Жизнь в спартанских условиях ещё больше закалила сурового с виду молодого человека: и физически, и морально.

- Приложением к купленному домику была кузня, и я мог работать по профессии. Оформил предпринимательство, занялся металлической ковкой, но вскоре понял, что заказчиков, способных оплатить сложные и затратные по силам и времени эксклюзивные изделия, в районе нет. Начал искать их с помощью Интернета. Иногда везло, но заказы были единичные, а сводить дебет с кредитом, уплачивать налоги, отчислять взносы в пенсионный фонд требовалось каждый месяц. Пока жил один, было проще, а теперь я и хозяин, и отец, мне семью нужно кормить. Поскольку предпринимательство желаемого дохода не приносило, я переоформился на ремесленника: налог раз в год плачу небольшой и по-прежнему зарабатываю на хлеб «железом». Тяжёлый хлеб выходит, но, выполняя такую работу, я испытываю настоящий «кайф», - говорит Сергей. - Ну а если уж совсем не будет заказов, пойду в строительную фирму: навыки и опыт есть, с лопатой и топором управляться умею.

Художник по натуре, он душой прикипел к эти местам. Признаётся, что здесь, в глуши, где вековые сосны и ели, где прямо в огороде протекает речка Шоша, где рыси ходят по двору и заглядывают «в гости» медведи, он живёт в гармонии с собой и окружающим миром, чувствует себя свободным и счастливым человеком, которому каждый земной день в радость.

За здоровьем и гармонией

Марина - коренная витебчанка. Как и её муж Сергей, художник. После окончания столичной художественной «Глебовки» она получила специальность дизайнера интерьеров. Судьба свела их с Сергеем в одной мастерской: они вместе работали, девять лет дружили и не думали, что станут семьёй.

- Сергей предложил - я согласилась на переезд, даже не зная, куда еду. Германовщина поначалу была для меня хутором в окружении дикой природы, что-то вроде места для отшельников. Насчитала пять домов, а жителей - и того меньше. Вместо огородов - бурьян выше пояса. Наш домик - с двумя комнатками на 38 «квадратов». Брёвна от времени местами превратились в труху, кое-где в стенах были дырки с кулак. С наступлением холодов и дождей в доме ощущалась сырость, на полу стояли лужи, которые за ночь подмерзали. Работы - куда ни посмотри - в каждом углу. Но всё это меня не шокировало: мы же вдвоём, молодые, а значит, и планы легче будет осуществлять. К тому же здесь живая природа: чистый воздух, красота и тишина вокруг! Для детей вполне подходящая экология. Порассуждали мы так с мужем, остались и не жалеем, - говорит с улыбкой Марина.

Семь лет назад Сергей и Марина расписались в местном сельсовете и стали налаживать деревенский быт.

«Умеем все!»

В деревне много работы, поэтому художникам Ткачевым пришлось стать «универсалами». Сначала Сергей скосил «дикие джунгли» возле дома. Затем оштукатурил дом изнутри. Из берёзы сделал небольшую прихожую. Собственными руками смастерил мебель, переделал русскую печь. Свои навыки применил в Германовщине и отец Сергея Михаил Всеволодович: в лучшей комнате так переложил печку, что от нескольких деревянных чурок в помещении - как в бане: хоть парься.

Затем семья взялась за огороды: земли у Ткачёвых около трёх гектаров, и пользоваться ими нужно с толком. Стало легче, когда молодой хозяин купил мотоблок и навесное оборудование к нему. Вспахал огород, посадил картошку и овощи. Дров заготовил на несколько зим вперёд. Когда в хозяйстве появилась корова, взялся за косу. Строитель, кузнец, пахарь, косец... - и это, судя по всему, не все навыки, которые ему пригодятся в повседневной деревенской жизни. Весной, когда зацвела груша, прилетел пчелиный рой и поселился в пустующем улье.

Бортничеством мужчина ещё не занимался, но хочет попробовать. Мёдовое дело, особенно если в доме целый отряд детишек, на пользу будет. Теперь Сергей вместе с отцом, который перебрался сюда с Гомельщины и живёт в отдельной времянке, ставят на соседнем участке новый просторный деревянный дом.

Не сидит без дела и дипломированный дизайнер интерьеров. Марина научилась доить корову, варит сыры, печёт хлеб на «живой закваске» по старинному рецепту, «воюет» с сорняками в огороде, плетёт из лозы хлебницы, вазонницы, абажуры… У неё хватает времени и на домашние дела, и на кухню, и на детей. Но главное, что всем этим женщина занимается с удовольствием.

Многодетность - это любовь

Некоторые говорят, что многодетность по нынешним временам - или болезнь, или проявление корысти: мол, детей рожают, чтоб пособие и льготы от государства получать. Муж и жена Ткачёвы с этим в корне не согласны.

Сергей и Марина - многодетные родители, которые воспитывают четверых деток: шестилетнего Николая I, четырёхлетнего Ивана II, трёхлетнего Петра III и восьмимесячную Екатерину IV. На такой подвиг муж и жена пошли осмысленно, потому что оба считают: семья - главное в жизни человека, а дети - это подтверждение любви мужчины и женщины, обязательное продолжение рода по воле Божьей и ещё отличная мотивация к действию. От государства они получают ежемесячное денежное пособие на детей и больше ничего ни у кого не просят. О строительстве квартиры на льготных условиях не думают - пока у них не хватает денег даже на первоначальный взнос, да и особого желания уезжать с обустроенного места тоже нет.

- Наши дети - погодки. У них нет компьютерной и мобильной зависимости. А игры, как раньше у деревенских детей, - на свежем воздухе. Если непогода, то активной физкультурой они занимаются прямо в доме: под потолком муж подвесил самодельную «тарзанку» - на ней ребята и практикуются. Им здесь интересно и здорово - мы не знаем поликлиник и докторов, - рассказывает Марина. - В следующем году наш Николай I пойдёт в школу.

Декретный отпуск у Марины затянулся на семь лет. Когда дети вырастут, она займётся дизайном интерьеров. Правда, для этого Германовщина не подходит - как минимум райцентр нужен.

- На перспективу мы, как многодетная семья, планируем построить благоустроенную квартиру в Глубоком, и тогда, возможно, у меня появятся заказы. А пока наш дом - здесь, в деревне, в живописном уголке Глубоччины, который стал малой родиной для нас и наших детей, - говорит Марина Витальевна.

Галина СУТУЛА, фото автора.