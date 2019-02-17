Похититель картины Куинджи из Третьяковки объяснил свой поступок



фото: tass.ru

В суде Денис Чуприков раскаялся в содеянном, а свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание.

В Мосгорсуде рассматривается апелляционная жалоба на арест Чуприкова, который на глазах посетителей вынес полотно Куинджи из Третьяковской галереи , передает ТАСС .

Молодой человек заявил о раскаянии и объяснил свой поступок тем, что хотел привлечь к себе внимание. Чуприков утверждает, что решение украсть картину – его собственное, соучастников он не имел.

Защитник просила изменить меру пресечения в связи с тем, что у ее подзащитного есть инвалидность. Однако суд принял решение оставить Чуприкова под стражей.