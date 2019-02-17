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Похититель картины Куинджи из Третьяковки объяснил свой поступок
18.02.2019 15:30 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
В суде Денис Чуприков раскаялся в содеянном, а свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание.
В Мосгорсуде рассматривается апелляционная жалоба на арест Чуприкова, который
Молодой человек заявил о раскаянии и объяснил свой поступок тем, что хотел привлечь к себе внимание. Чуприков утверждает, что решение украсть картину – его собственное, соучастников он не имел.
Защитник просила изменить меру пресечения в связи с тем, что у ее подзащитного есть инвалидность. Однако суд принял решение оставить Чуприкова под стражей.
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В суде Денис Чуприков раскаялся в содеянном, а свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание.
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