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АНОНС: Кастинг на участие в церемонии открытия II Европейских игр

18.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Для организации широкомасштабного шоу на церемонии открытия II Европейских игр Белорусской государственной филармонией, определенной Главой государства в качестве генерального подрядчика по подготовке и проведению церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 г. в Республике Беларусь совместно с иностранным партнером ООО «Арт Сити 5» 21.02.2019 г. с 9.00 до 13.00 на базе Минского городского дворца культуры (г. Минск, ул. Маяковского, 129) состоится кастинг на участие в церемонии открытия II Европейских игр белорусских народных коллективов, хореографических и балетных групп (в том числе современный балет).

Просим обеспечить участие ведомственных коллективов в кастинге.

Сведения о прибывающих на кастинг коллективах (наименование, краткая справка, количество человек, контактное лицо) просим направить в Министерство культуры не позднее 17.00 19 февраля 2019 г.

Контактное лицо для уточнения организационных вопросов: Гончарук Анастасия (+7 925 023 33 59).

 
Теги: Минск
 
 
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Для организации широкомасштабного шоу на церемонии открытия II Европейских игр Белорусской государственной филармонией, определенной Главой государства в...
 
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