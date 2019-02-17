



Виктор Лукашенко и Рамзан Кадыров, архивное фото





Как следует из сюжета телеканала ОНТ, в выставке принимают участие 12 белорусских предприятий - как государственных, так и частных, которые подчиняются Госкомвоенпрому. Белорусская экспозиция вооружений и техники разместилась в трех павильонах.





С новинками белорусского военпрома на выставке в Абу-Даби ознакомился глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров, сообщили в эфире программы "Контуры".





"Белорусская армия хорошо подготовленная, и техника лучшая, мне очень понравилась", - заявил Кадыров, посещая павильон предприятия " Минотор-Сервис". Данное предприятие принимает участие в создании чеченских баггов "Чаборз".









Отвечая на вопрос о том, когда посетит Беларусь, глава Чечни заявил, что "очень хочет приехать в Минск" и похвалил белорусскую картошку.





На выставке в Абу-Даби наряду с новейшими образцами представлена гордость белорусского военпрома - ракетный комплекс "Полонез".





Как следует из сюжета ОНТ, в составе белорусской делегации в Абу-Даби - министр обороны Андрей Равков и глава Госкомвоенпрома Роман Головченко.



