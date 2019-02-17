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Ух запоем! Вице-премьер Петришенко приказал БТ сделать свои шоу "Голос" и "Х-фактор"
Без внедрения инноваций и новых форм работы развитие сферы культуры будет проблематичным, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства культуры.
"Культура - это фундамент, на котором формируется и развивается нация. От уровня развития культуры зависит многое, в том числе уровень духовности и образованности общества", - подчеркнул Игорь Петришенко.
Он отметил, что имена белорусских дарований становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах. В этой связи Петришенко поручил Минкультуры совместно с Белтелерадиокомпанией рассмотреть вопрос о запуске национального телевизионного проекта формата шоу "Голос" или "Х-фактор".
"Мы сами должны выявлять молодые таланты и поддерживать их. Фонд по поддержке талантливой молодежи также должен подумать над новыми формами выявления наших дарований. Этот подход нужно сделать более адресным и эффективным", - сказал заместитель премьер-министра.
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Без внедрения инноваций и новых форм работы развитие сферы культуры будет проблематичным, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на...
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