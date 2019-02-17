"Культура - это фундамент, на котором формируется и развивается нация. От уровня развития культуры зависит многое, в том числе уровень духовности и образованности общества", - подчеркнул Игорь Петришенко.





Он отметил, что имена белорусских дарований становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах. В этой связи Петришенко поручил Минкультуры совместно с Белтелерадиокомпанией рассмотреть вопрос о запуске национального телевизионного проекта формата шоу "Голос" или "Х-фактор".









"Мы сами должны выявлять молодые таланты и поддерживать их. Фонд по поддержке талантливой молодежи также должен подумать над новыми формами выявления наших дарований. Этот подход нужно сделать более адресным и эффективным", - сказал заместитель премьер-министра.