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Бумага и Годунова празднуют День влюбленных ♥ и другие новости из Instagram звезд

18.02.2019 16:10 — Разное | Tut.by  
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Как часто вы листаете ленту Instagram? Некоторые делают это десятки раз в день и все равно не могут отсмотреть все публикации. Мы решили облегчить вам жизнь (чтобы, не дай бог, вы не подписывались на всех селебрити мира) и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд за последнюю неделю. Веселые, интересные или просто милые снимки — в подборке ниже.

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Влад Бумага

Эту строчку мы можем копировать из новости в новость: Влад Бумага (а это один из самых популярных белорусских YouTube-блогеров) не устает баловаться во имя годного контента. На этот раз ради нового видео он перекрасил свой Ford Mustang (к слову, в зависимости от комплектации автомобиль может стоить от 80 до 100 тысяч долларов).

Юля Годунова

Девушка Влада Бумаги и блогер Юля Годунова на прошлой неделе философствовала в Instagram на тему «какими качествами должна обладать девушка, чтобы считаться красивой». А еще праздновала с Владом День влюбленных, конечно же.

Оксимирон

Оксимирон на выходных добавил в свой аккаунт вот такую фотографию. Фанаты не упустили повод для шуток: «Слушать нечего, а он с картинами фоткается», «Одно лицо», «Гольфиков не хватает! А так — вылитый!», «10 лет челендж?».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo) 15 Фев 2019 в 5:20 PST

Катя Коба

Белорусская Барби Катя Коба на прошлой неделе оседлала коня. Говорит, просто позировать стало скучно — пришлось взбираться на скульптуру животного. Ох, Катя, мы вас так понимаем: делать столько фото и сохранять интерес к каждой фотосъемке — непростая задача.

Денис Кукояка (Хлеб)

Лидер группы Хлеб, которая исполняет комедийный рэп, любит веселиться не только в жизни и на сцене, но и в своем Instagram. Нет, вы только посмотрите на это воскресное семейное фото от Дениса Кукояки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Denis Kukoyaka (@denisque) 10 Фев 2019 в 2:53 PST

Настя Ивлеева

Если вы знаете Анаставию Ивлееву только как телеведущую и звезду Instagram, рассказываем (или напоминаем): она еще и актриса. Скоро выйдет комедийный сериал, где Настя снялась в главной роли. Девушка призналась, что, проезжая мимо билборда с его рекламой она остановилась и полчаса не могла уехать — плакала и не могла поверить, что все это происходит наяву.

Ваня Усович

Ваня Усович в подписях под фото любит оставлять пометки следующего содержания: «На фото я — Ваня Усович». Но в подписи под фото к этому снимку он процитировал строчку из «Безумия» ЛСП: «Я, честно, даже не знаю, что в моем бланте».

Ваня Усович. Большой StandUp в Минске. КУПИТЬ БИЛЕТ

Ольга Бузова

Помните, две недели подряд Ольга Бузова  

Теги: Новости, Минск
 
 
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