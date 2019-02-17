«Вербицкое подворье» трудом и любовью к земле прирастает

Фермерское хозяйство «Вербицкое подворье» зарегистрировано в июле 2017 года. Его специализация – мясомолочное производство, а глава – тридцатилетний Павел Вербицкий. Еще в телефонной беседе Павел Сергеевич показался достаточно интересным, коммуникабельным, но самое главное – искренним человеком. Он не заставил себя долго уговаривать о встрече, более того, охотно рассказал, где находится хозяйство и в какое время лучшее всего явиться к нему с визитом.





МОЛОДОЙ ФЕРМЕР ИЗ ГОРОДА

Дорога на хутор, который спрятался в нескольких километрах от деревни Остров, в направлении Крышиловичей, была наезженной и широкой, несмотря на то, что ночью сыпал густой, морозный снег. У ворот фермерского хозяйства редакционную «Ниву» встретил высокий молодой человек в телогрейке, спортивной шапке, высоких резиновых сапогах… И каким же было удивление, что именно этот, совсем юный, приятно улыбающийся, мужчина – глава фермерского хозяйства «Вербицкое подворье».

…Утренний мороз крепчал. И Павел (он любезно позволил так себя называть) предложил пройти в теплый дом, чтобы продолжить беседу.

– У нашего отца, как в сказке, три сына, – начал рассказ собеседник. – Все трое закончили школу в Ганцевичах, я и старший брат в райцентре уже имеем семьи, жилье, за исключением нашего младшего – Юрия. Он пока еще студент. Некоторое время мы с братом работали на производстве, перебивались заработками в России, но все время думали о своем бизнесе – полезном, интересном, выгодном.

Поначалу Александр предложил открыть агроусадьбу – с удобными условиями, в национальном стиле… Но поскольку ниша агротуризма в районе потихоньку заполняется, Вербицкие решили пойти другим путем.

– Молоко всегда было в цене, и тем, кто его производит, приносит немалую прибыль, – говорит Павел. – Поскольку конкурентов, кроме сельхозпредприятий, в этом деле нет, мы и решили заняться мясомолочкой. Конечно же, этот бизнес требует больших вложений на начальном этапе, но, думаю, «игра стоит свеч».

Со слов фермера, вложения в бизнес были сделаны немалые. За собственные средства Вербицкие построили коровник, профилакторий для телят, приобрели 13 голов нетелей, 27 гектаров земли, а 60 – за счет государственного бюджета. Павел поясняет, что использовать земли планируют под пастбища, часть засеют травами для заготовки кормов.

В разговоре интересуюсь, привлекается ли рабочая сила со стороны?

– Справляемся сами, – откровенно признается фермер. – А если честно, чем больше в хозяйстве людей, тем больше бардак. А мы, Вербицкие, во всем любим порядок. Да вы сами в этом можете убедиться.

МОЛОЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Из уютного дома, от которого берет начало фермерское хозяйство, переходим в коровник. Первое помещение – молочный блок. В нем чистота и порядок, стены выложены плиткой светлых тонов, пол блестит, как у самой аккуратной хозяйки.

Проходим в коровник. Коровы, стельные и нетели, выстроены в ряд. Невдалеке в аккуратных загонах маленькие телята. Здесь, как и в молочном блоке, исключительная чистота.

– Мы следим за порядком на ферме, – вступает в разговор Сергей Александрович, отец фермера. – Стараемся вовремя убирать в коровнике, не допускаем, чтобы вокруг был мусор и стояли неухоженные животные.

На коров здесь действительно приятно посмотреть. Для их содержания созданы отличные условия: в поилках – теплая вода, в кормушках – душистое сено.

Но на этом экскурсия по «Вербицкому подворью» не заканчивается. Молодой фермер и присоединившиеся к нам Сергей Александрович и Александр приглашают прогуляться по территории хозяйства. Надо признать, впечатляет основательный подход Вербицких к делу: место для размещения каждого помещения продумано до мелочей, не на день и не на два возведены здесь навесы для хранения кормов, хозяйственный склад, профилакторий для телят.

– Профилакторий у нас в стадии строительства, – комментирует Александр Вербицкий. – Все делаем с отцом и братьями своими руками, жизнь гастербайтеров многому научила. Да и росли мы в деревне, к труду с малолетства приучены.

СЕЛЬСКИЙ ТРУД НИКОГО НЕ ИСПОРТИЛ…

Как оказалось, детство старшего Вербицкого, как и его сыновей, прошло в деревне Гута. Именно туда, под теплое крыло бабушки и дедушки, летели мальчишки, как птицы.

– Бабушка наша Любовь Климентьевна никогда «холодом не дышала», – вспоминает Павел. – Всегда хватало у нее тепла, внимания и заботы.

– И строгости хватало, – добавляет Сергей Александрович. – Мама ведь учителем работала всю жизнь. А это о многом говорит.

В выходные дни, каникулярное время ребята жили и трудились в деревне. Они неукоснительно выполняли все бабушкины поручения: кололи и складывали дрова, заготавливали сено, даже коров доили.

– Поэтому и в сельскохозяйственный бизнес шагнули сыновья смело, – говорит Александр Сергеевич. – Умеют и знают, как надо работать. А сельский труд еще никого не испортил.

РАБОТА МЕЧТЫ

О легкой жизни, выгодном кресле в кабинете молодой фермер Павел Вербицкий и слушать не хочет.

– Это как же надо себя не любить, чтобы «заковать» в стены и ради выгодного кресла переступать через свои принципы!.. – рассуждает он. – Да, сельскохозяйственный бизнес не из легких, приходится изо дня в день поздно ложиться, рано вставать и работать не покладая рук. Но это твое. И если все получается – радуйся, нет – обижайся только на себя.

Начиная свой бизнес, Павел Вербицкий с отцом и братьями имели концепцию, видели перед собой цель, хотя и понимали, что есть вероятность потерпеть неудачу. Поэтому их первые шаги в предпринимательстве были осторожными и выверенными: в течение долгого времени изучался опыт других предпринимателей, особенно тех, чьи начинания были успешнее их, тщательно обсуждались и принимались решения в финансовых вопросах.

Сегодня Вербицкие трудятся, думают о будущем, хоть и не забывают испанскую пословицу: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». А в планах увеличение поголовья коров, заключение договоров на поставку для перерабатывающих комбинатов мяса и молока… А оно, кстати, у Вербицких натуральное, качественное и необычайно вкусное.

– Фермерское хозяйство «Вербицкое подворье» – это значительная часть нашей жизни, – говорит его глава. – Здесь трудимся не только мы, мужчины, в этом бизнесе задействованы жены, дети, даже дядя, который живет в России. И поэтому очень важно, чтобы все, чем мы занимаемся, нравилось. А как известно, любовь, уверенность и труд дивные всходы дают.

Текст и фото

Галины ПУПАЧ.

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