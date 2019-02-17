﻿ Мера созидания – мера заработка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мера созидания – мера заработка

18.02.2019 15:12 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Мера созидания – мера заработкаЗа последние годы в районе заметно выросло количество мелких и средних субъектов предпринимательства. В их числе и частное строительное унитарное предприятие «ОЛЕстильстройка», руководит которым Михаил Пищ.
– «ОЛЕстильстройка» зарегистрировано в 2010 году, – рассказывает Михаил Павлович. – Два года активно занимались строительством, но с течением времени объемы начали падать. И встал вопрос: «Как жить и чем заниматься дальше?» Признаюсь, долго раздумывать не пришлось – деревообработкой.
На сегодняшний день на предприятии трудится 23 человека. Это рабочие, станочники… Одним словом, те, кто с древесиной на «ты». Все они занимаются распиловкой кругляка, изготавливают доску, брус, бьют поддоны. В штате имеются бухгалтер, главный инженер, мастер.
Интересуюсь заработной платой.
– Несмотря на то, что наша продукция пользуется спросом, заработной платой в тысячу рублей обеспечить своих работников мы пока еще не готовы, – признается руководитель. – Но людей не обижаем. Среднемесячная заработная плата по предприятию за декабрь составляет 386 рублей, с января текущего года она увеличится примерно на двадцать процентов. Хотелось бы больше, но таковы реалии.
Применяется на производстве и такая форма оплаты труда, как сдельная заработная плата.
– Главным достоинством системы является экономическая справедливость: лучше работаешь – больше получаешь, – считает Михаил Павлович. – И чтобы разобраться в этом, не надо высокого уровня финансовой грамотности…
Понятно, что каждому приятно получать за свою работу дополнительное денежное вознаграждение. Но здесь ведь важен тонкий индивидуальный подход…
– Сумма поощрения, безусловно, зависит от результатов, качественных и количественных показателей, – рассуждает о нюансах премирования Михаил Павлович. – Работники, которые трудятся хорошо, могут иметь сверх основной выплаты порядка 50 – 450 рублей. Но это обязательно будут заработанные деньги.
С твердой уверенностью руководитель говорит о соблюдении им, нанимателем, законодательства о труде в части своевременности выплаты заработной платы.
– Я не могу не платить зарплату людям, поскольку хорошо понимаю, что все они имеют семьи, им надо покупать продукты, оплачивать коммунальные услуги. Но должен признаться, что иногда приходится переносить день ее выплаты. Это производство, и поэтому возникают самые разные обстоятельства. Но к этому, в принципе, как и ко всему, некоторые относятся с пониманием, а кто-то в грубой форме говорит о нарушениях, – признается собеседник.
Но как бы там ни было, на предприятии сформирован коллектив, который работает как один слаженный механизм. У кого-то за плечами стаж на «ОЛЕстильстройке» четыре года и больше, кто-то пришел две недели тому назад.
– Уже три года тружусь на предприятии, – рассказывает рабочий Александр Макаревич. – До этого работал каменщиком в ПМК-14. Каждый месяц имею заработную плату в 450 – 500 белорусских рублей. 10 января праздновал 55-летний юбилей. Кроме поздравлений коллег и руководства, получил надбавку к заработной плате в сумме 100 рублей.
Общаясь в цеху с работниками предприятия, невозможно было не почувствовать их теплоту, умение и желание идти на контакт. Станочник Виталий Грицук успел рассказать, как много лет подряд ездил на заработки в Россию, о том, что зарабатывал, и сколько видел в жизни нечистых на руку людей.
– Здесь я рублем не обижен, – признался мужчина. – Есть со стороны руководства понимание, уважение, а что еще надо? Поэтому менять работу не планирую.
Рядом с теми, у кого стаж, опыт и авторитет, на предприятии работают новички. В первых числах нового года пришел на «ОЛЕстильстройку» Александр Бобко.
– Город наш небольшой, поэтому хорошая и дурная слава как о человеке, так и о предприятии разлетается быстро. Но «ОЛЕстильстройка» имеет неплохую репутацию, и я уже могу подтвердить, что здесь постоянно есть работа, следовательно, и заработок. Несмотря на то, что работаю я всего ничего, успел получить аванс. Теперь остается только стараться и ждать заработную плату.
К тому, что на частной территории и в цеху находится «гость непрошенный», да еще и отвлекает людей от работы, хозяин предприятия относится спокойно и доброжелательно. Он откровенно говорит о плюсах и минусах частного бизнеса, о текучке персонала и самых работающих способах управления, от которых напрямую зависит производительность труда.
– Достойно оплачиваемый труд, дисциплина и создание безопасных условий – для меня главные составляющие в работе. Мне важно производить недорогой, но качественный товар, работать на результат и не выпускать из рук ключ к личному успеху и процветанию предприятия. И это честно.
Текст и фото
Галины НИКОЛАЕВОЙ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние годы в районе заметно выросло количество мелких и средних субъектов предпринимательства. В их числе и частное строительное унитарное
 
Новости дня
Новости разные
 
И вновь «Снеговик» принес победу!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Перамога (Дятлово)
18.02.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика