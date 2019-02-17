Мера созидания – мера заработка

За последние годы в районе заметно выросло количество мелких и средних субъектов предпринимательства. В их числе и частное строительное унитарное предприятие «ОЛЕстильстройка», руководит которым Михаил Пищ.

– «ОЛЕстильстройка» зарегистрировано в 2010 году, – рассказывает Михаил Павлович. – Два года активно занимались строительством, но с течением времени объемы начали падать. И встал вопрос: «Как жить и чем заниматься дальше?» Признаюсь, долго раздумывать не пришлось – деревообработкой.

На сегодняшний день на предприятии трудится 23 человека. Это рабочие, станочники… Одним словом, те, кто с древесиной на «ты». Все они занимаются распиловкой кругляка, изготавливают доску, брус, бьют поддоны. В штате имеются бухгалтер, главный инженер, мастер.

Интересуюсь заработной платой.

– Несмотря на то, что наша продукция пользуется спросом, заработной платой в тысячу рублей обеспечить своих работников мы пока еще не готовы, – признается руководитель. – Но людей не обижаем. Среднемесячная заработная плата по предприятию за декабрь составляет 386 рублей, с января текущего года она увеличится примерно на двадцать процентов. Хотелось бы больше, но таковы реалии.

Применяется на производстве и такая форма оплаты труда, как сдельная заработная плата.

– Главным достоинством системы является экономическая справедливость: лучше работаешь – больше получаешь, – считает Михаил Павлович. – И чтобы разобраться в этом, не надо высокого уровня финансовой грамотности…

Понятно, что каждому приятно получать за свою работу дополнительное денежное вознаграждение. Но здесь ведь важен тонкий индивидуальный подход…

– Сумма поощрения, безусловно, зависит от результатов, качественных и количественных показателей, – рассуждает о нюансах премирования Михаил Павлович. – Работники, которые трудятся хорошо, могут иметь сверх основной выплаты порядка 50 – 450 рублей. Но это обязательно будут заработанные деньги.

С твердой уверенностью руководитель говорит о соблюдении им, нанимателем, законодательства о труде в части своевременности выплаты заработной платы.

– Я не могу не платить зарплату людям, поскольку хорошо понимаю, что все они имеют семьи, им надо покупать продукты, оплачивать коммунальные услуги. Но должен признаться, что иногда приходится переносить день ее выплаты. Это производство, и поэтому возникают самые разные обстоятельства. Но к этому, в принципе, как и ко всему, некоторые относятся с пониманием, а кто-то в грубой форме говорит о нарушениях, – признается собеседник.

Но как бы там ни было, на предприятии сформирован коллектив, который работает как один слаженный механизм. У кого-то за плечами стаж на «ОЛЕстильстройке» четыре года и больше, кто-то пришел две недели тому назад.

– Уже три года тружусь на предприятии, – рассказывает рабочий Александр Макаревич. – До этого работал каменщиком в ПМК-14. Каждый месяц имею заработную плату в 450 – 500 белорусских рублей. 10 января праздновал 55-летний юбилей. Кроме поздравлений коллег и руководства, получил надбавку к заработной плате в сумме 100 рублей.

Общаясь в цеху с работниками предприятия, невозможно было не почувствовать их теплоту, умение и желание идти на контакт. Станочник Виталий Грицук успел рассказать, как много лет подряд ездил на заработки в Россию, о том, что зарабатывал, и сколько видел в жизни нечистых на руку людей.

– Здесь я рублем не обижен, – признался мужчина. – Есть со стороны руководства понимание, уважение, а что еще надо? Поэтому менять работу не планирую.

Рядом с теми, у кого стаж, опыт и авторитет, на предприятии работают новички. В первых числах нового года пришел на «ОЛЕстильстройку» Александр Бобко.

– Город наш небольшой, поэтому хорошая и дурная слава как о человеке, так и о предприятии разлетается быстро. Но «ОЛЕстильстройка» имеет неплохую репутацию, и я уже могу подтвердить, что здесь постоянно есть работа, следовательно, и заработок. Несмотря на то, что работаю я всего ничего, успел получить аванс. Теперь остается только стараться и ждать заработную плату.

К тому, что на частной территории и в цеху находится «гость непрошенный», да еще и отвлекает людей от работы, хозяин предприятия относится спокойно и доброжелательно. Он откровенно говорит о плюсах и минусах частного бизнеса, о текучке персонала и самых работающих способах управления, от которых напрямую зависит производительность труда.

– Достойно оплачиваемый труд, дисциплина и создание безопасных условий – для меня главные составляющие в работе. Мне важно производить недорогой, но качественный товар, работать на результат и не выпускать из рук ключ к личному успеху и процветанию предприятия. И это честно.

Текст и фото

Галины НИКОЛАЕВОЙ.

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