В 2019 году в Жодино планируется установить электронные табло, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс» Владимир Федорович.

«Электронные табло в качестве эксперимента планируем установить в Жодино в этом году в рамках пилотного проекта «Интервальное движение с применением электробусов». Сейчас в городе тестируем систему интервального движения, потом будет создана единая диспетчерская и установлены табло. Изучаем технические характеристики электробусов различных производителей, ведем переговоры по покупке 8 единиц. Жодинский горисполком нас поддержал, мы распределили задачи, ищем финансирование проекта — есть программы и гранты, на которые мы можем претендовать», — отметил Владимир Федорович.

По словам гендиректора предприятия, Жодино выбран как наиболее оптимальный населенный пункт для старта: минимум пригорода, хорошие дороги. Позже проект распространится на другие крупные города Минской области — Борисов, Молодечно, Слуцк, Солигорск.

ОАО «Миноблавтотранс» осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, предлагает туристические услуги по маршрутам в страны ЕС и СНГ, организует обучение водителей, проведение техосмотра и ремонта машин. В состав предприятия входят 16 филиалов. В распоряжении более чем 3,6 тыс. работников 920 автобусов, 457 грузовых автомобилей.

БЕЛТА.