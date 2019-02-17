На Смолевичском водохранилище прошел первый этап чемпионата Республики Беларусь по лову рыбы со льда на мормышку.

В соревнованиях приняли участие семь команд рыболовов-любителей из Минска, Могилева, Бреста, Гродно и из других городов Беларуси и России. Последующие три этапа пройдут на других водоемах страны. По итогам трех стартов определится состав сборной Беларуси, которая представит страну на чемпионате мира.

– Мы уже не первый раз проводим этапы соревнований на водохранилище в Смолевичах – это удачное место для соревнований такого рода. Рыбка, пусть и мелкая, все же есть, – отметил председатель оргкомитета соревнований, главный тренер сборной Беларуси Александр Романов.

В результате усердной борьбы, призовые места распределились следующим образом: первое место – минская команда «Фаворит», второе – могилевская команда «Колмик», бронза соревнований досталась команде из столицы «Вабик».

Корр. «КС».