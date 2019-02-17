На базе Олимпийского спортивного комплекса «Стайки» прошел Международный турнир по вольной борьбе «Медвежонок» среди юношей и девушек 2002-2014 г.р. на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя.

В нем приняли участие более 400 юных спортсменов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Казахстана и Грузии.

Турнир «Медвежонок» является для молодых борцов отличной возможностью проявить себя. Немало спортсменов, участвовавших в различные годы в этом состязании, стали чемпионами мира и Европы.

На церемонии торжественного открытия соревнований присутствовали заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Беларусь Камандар Бафалиевич Маджидов, судья международной категории Анатолий Иванович Ермак и другие заслуженные деятели спорта.

На первую ступень пьедестала поднялась воспитанница Смолевичской СДЮШОР Алина Куриленко. Девушка одержала победу среди участниц в весовой категории до 40 кг.

– Алина занимается борьбой с девяти лет. С каждым годом она совершенствует свое мастерство, а в прошлом году стала чемпионом Европы, сейчас выступает в сборной Беларуси, – комментирует тренер Смолевичской СДЮШОР Дмитрий Алексеевич Зараковский. – Я горжусь своей воспитанницей.

Сейчас Алина учится в Республиканском государственном училище олимпийского резерва и продолжает выступать за родную школу.

Корр. КС.