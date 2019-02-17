Свадьба в День святого Валентина – событие запоминающееся и романтичное. Ведь именно в  этот день  можно объединить два трогательных праздника: день влюбленных и начало семейной жизни. В этом году в районе  14 февраля стало датой рождения только одной семьи. В Смолевичском отделе загс в этот необычный день  в узком кругу близких людей сочетались браком  Александр  Матусевич и Дарья Байкова.

Свадьба в День влюбленных

— Сегодня необычный день,  — отметила при регистрации брака начальник Смолевичского отдела загс Наталья Владимировна  Конюшик. —  По легенде, священник Валентин, тайно венчавший влюбленных, был казнен за это правителем, но остался в памяти как покровитель людей, чьи сердца согреты любовью. В Беларуси День влюбленных отмечается недавно, но уже вошел в число дат, которые  многие пары мечтают провести ярко.

 23-летний Александр и  20-летняя Дарья  вместе уже больше двух лет и узаконить свои  отношения  решили именно 14 февраля — все-таки это символичная и запоминающаяся дата.  Александр —  из Могилевской области, Дарья — из Вилейского района. На Смолевиччину  приехали по распределению, и молодой человек трудится электрогазосварщиком в «ПМК-72», а девушка — поваром в Заречанском детском саду. Познакомились они… по Интернету, и, по словам Александра, он сразу понял, что Дарья — не случайный человек в его жизни.

Свадьба в День влюбленных

— Я поздравляю вас, что в такой необычный, романтический день вы решились  создать семью, — с такими теплыми словами обратилась к молодоженам начальник Смолевичского отдела загс. —  Мне бы хотелось  пожелать  вам долгой семейной жизни, чтобы вы научились доверять и уступать друг другу, были счастливы.  А что такое счастье? Это дом, куда хочется возвращаться, когда на душе покой, когда  растут здоровые дети… Я желаю  вам быть счастливыми в своем союзе, и на долгое время сохранить  романтические отношения, которые есть у вас сегодня.

Наталья Владимировна вручила молодой паре  их первый семейный документ — свидетельство о заключении брака, подарок от Смолевичского отдела загс и памятный сертификат семье Матусевич,  как самой романтичной паре.

Пусть у этой пары, которая решила создать семью в такой необычный и, возможно, знаковый день, все сложится только самым наилучшим образом!

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото: Александр  и Дарья Матусевичи.

Фото автора.