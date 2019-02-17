Свадьба в День влюбленных

Свадьба в День святого Валентина – событие запоминающееся и романтичное. Ведь именно в этот день можно объединить два трогательных праздника: день влюбленных и начало семейной жизни. В этом году в районе 14 февраля стало датой рождения только одной семьи. В Смолевичском отделе загс в этот необычный день в узком кругу близких людей сочетались браком Александр Матусевич и Дарья Байкова.





— Сегодня необычный день, — отметила при регистрации брака начальник Смолевичского отдела загс Наталья Владимировна Конюшик. — По легенде, священник Валентин, тайно венчавший влюбленных, был казнен за это правителем, но остался в памяти как покровитель людей, чьи сердца согреты любовью. В Беларуси День влюбленных отмечается недавно, но уже вошел в число дат, которые многие пары мечтают провести ярко.

23-летний Александр и 20-летняя Дарья вместе уже больше двух лет и узаконить свои отношения решили именно 14 февраля — все-таки это символичная и запоминающаяся дата. Александр — из Могилевской области, Дарья — из Вилейского района. На Смолевиччину приехали по распределению, и молодой человек трудится электрогазосварщиком в «ПМК-72», а девушка — поваром в Заречанском детском саду. Познакомились они… по Интернету, и, по словам Александра, он сразу понял, что Дарья — не случайный человек в его жизни.

— Я поздравляю вас, что в такой необычный, романтический день вы решились создать семью, — с такими теплыми словами обратилась к молодоженам начальник Смолевичского отдела загс. — Мне бы хотелось пожелать вам долгой семейной жизни, чтобы вы научились доверять и уступать друг другу, были счастливы. А что такое счастье? Это дом, куда хочется возвращаться, когда на душе покой, когда растут здоровые дети… Я желаю вам быть счастливыми в своем союзе, и на долгое время сохранить романтические отношения, которые есть у вас сегодня.

Наталья Владимировна вручила молодой паре их первый семейный документ — свидетельство о заключении брака, подарок от Смолевичского отдела загс и памятный сертификат семье Матусевич, как самой романтичной паре.

Пусть у этой пары, которая решила создать семью в такой необычный и, возможно, знаковый день, все сложится только самым наилучшим образом!

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото: Александр и Дарья Матусевичи.

Фото автора.