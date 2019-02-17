С любовью к природе и животному миру

В нашем районе подведены итоги конкурса рисунков «Природа и животный мир Беларуси». Свои работы для участия в нем представили более шестидесяти учащихся 3 – 8 классов учреждений общего среднего образования Смолевичского района и города Смолевичи.

Чтобы вручить ребятам, одержавшим победу в конкурсе, Дипломы и денежные премии, школы района посетили директор Смолевичской районной организационной структуры республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Максим Владимирович Морозевич и начальник управления по образованию, спорту и туризму Илона Юрьевна Гриневецкая.





Как рассказал Максим Владимирович Морозевич, данный конкурс проводится с целью воспитания у граждан бережного отношения к природе, их привлечения к активной работе по сохранению и воспроизводству живой природы; создания условий для самореализации молодежи посредством художественного рисунка; информирования молодежи о деятельности БООР. В этом году он проходил впервые во всех уголках нашей страны, но в следующем году обязательно пройдет вновь.

Для участия в конкурсе были приглашены учащиеся 3—8 классов с работами, представлявшими все жанры рисования. При оценке работ учитывались следующие критерии: соответствие тематике конкурса, оригинальность идеи, нестандартное художественное решение, изобретательность, креативность, техника и качество исполнения, уровень сложности и раскрытия темы: яркость образов, выразительность и фантазия.





Так, по итогам районного конкурса победителями признаны учащийся ГУО «Средней школы № 2 города Смолевичи» Макар Шайдаров, занявший первое место, учащаяся ГУО «Прилепский УПК детский сад – средняя школа» Мария Романовец, ставшая второй, третье место у учащейся ГУО «Пекалинская базовая школа» Елизаветы Бондарь, которая, к слову, в этом году получила звание «Ученик года».

Также нужно отметить, что победители конкурса примут участие в республиканском туре конкурса. Поздравляя победителей, Илона Юрьевна Гриневецкая и остальных учащихся школ района призвала активнее участвовать в конкурсах, с удовольствием познавать свою малую родину и радовать район новыми победами!

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.