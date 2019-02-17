И вновь «Снеговик» принес победу!

Учащиеся детских школ искусств и музыкальных школ по классу баяна и аккордеона, а также инструментальные ансамбли из Минска, Слуцка, Столбцов, Любани, Борисова, Боровлян, Логойска, Жодино, Червеня и Смолевичей, показали свое мастерство владения инструментом на Открытом фестивале-конкурсе инструментальной музыки «Снеговик-2019». Этот фестиваль проходит уже пятый год подряд в Любанской детской школе искусств и направлен на выявление и поддержку одаренных учащихся, развитие их творческих способностей, повышение уровня исполнительского мастерства.

С тех пор, как увеличивается количество и расширяется география участников, так и растет уровень исполнительского мастерства конкурсантов. Это отмечают и члены профессионального жюри.





Любовь к музыке живет в сердце. С этим не поспоришь, ведь только одаренный человек может слушать музыку, восхищаться ею и понимать. Учителям, которые подготовили дипломантов фестиваля, нужно отдать должное. Среди них и учитель по классу аккордеона, заведующий народным отделением Смолевичской детской школы искусств, руководитель образцового ансамбля народных инструментов «Клавис» Марианна Михайловна Кислых. Ее ученики – участники ансамбля народных инструментов «Клавис» блестяще выступили на конкурсе и стали лауреатами I степени. А Елена Яблонская в номинации «соло» стала лауреатом ІIІ степени.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото из архива ДШИ.