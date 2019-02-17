23 февраля Православная Церковь празднует день памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского. Этот святой принял мученическую смерть за распространение христианства. В храме Минской иконы Божьей Матери г.Смолевичи по великой милости Божьей пребывает частица мощей священномученика, поклониться и приложиться к которой можно будет в ближайшую субботу – 23 февраля. Божественую литургию в храме в этот день возглавит епископ Борисовкий и Марьиногорский Вениамин.

Считается, что епископ фессалийского города Магнезии, что на северо-востоке Греции, священномученик Харалампий пострадал за веру в 202 году, когда его возраст достиг уже 113 лет. Отказавшись принести жертвы языческим богам, епископ Магнезийский Харалампий навлек на себя гнев правителей города, приказавших пытать его. Подвергнутый страшным мучениям, он лишь благодарил своих палачей. Поняв, что пытками ничего не добиться, император Септимий Север осудил епископа на смертную казнь.

На месте казни епископу Харалампию явился Господь со множеством ангелов и сказал, что святой может просить у Него все, что угодно. Будущий святой ответил Христу, что увидеть Его – уже великая милость, но если угодно Богу, то пусть в той местности, где будут почивать мощи святого, а жители будут чтить его память, не будет ни голода, ни эпидемий, но воцарятся мир и благосостояние. После этого святой скончался, прежде чем меч палача коснулся его шеи.

Сегодня мощи священномученика Харалампия находятся в одном монастырей в Греции, а частицы – во всем православном мире. И действительно, есть свидетельства, что там, где находится даже частичка мощей святого, не бывает эпидемий и голода. Верующие обращаются к одному из самых почитаемых в Греции святых с просьбами о даровании здравия и финансового благополучия.

В храме Минской иконы Божьей Матери 23 февраля, в день памяти священномученика Харалампия, Божественную литургию в 9.30 возглавит епископ Вениамин, в 11.30 состоится чтение акафиста.

Иерей Никодим ПАШКОВ, настоятель прихода храма Минской иконы Божьей Матери.