Белорус пытался сбежать от пограничников в Брестском районе, когда понял, что его привлекут к ответственности за нарушение законодательства о госгранице. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.



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Около 3.00 16 февраля на 19-м км дороги Брест - Томашовка пограничный наряд остановил автомобиль Audi. "При проверке документов водителя - 30-летнего жителя Брестского района - выяснилось, что у мужчины нет оснований на право нахождения в пограничной зоне. Осознав, что нарушение законодательства о госгранице повлечет за собой ответственность, правонарушитель попытаться скрыться от правоохранителей", - рассказали в Госпогранкомитете.

Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности не только за нарушение пограничного режима, но и неповиновение законному требованию должностного лица. "Правонарушитель уже оштрафован на 13 базовых величин (одна БВ - Br25,5) за нарушение погранрежима. Невыполнение законных требований в соответствии со статьей 23.4 КоАП влечет за собой ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административного ареста", - отметили в ведомстве.-