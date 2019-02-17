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В связи с проведением следственного эксперимента на М1 будет ограничено движение

18.02.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Внимание! В связи с проведением следственного эксперимента на 246 километре автодороги М1 будет ограничено движение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63614.php

В связи с проведением следственного эксперимента на М1 будет ограничено движение


Сегодня, 18 февраля года, на 246 километре автодороги «Брест-Минск-граница РФ» (Барановичский район), сотрудниками Следственного комитета по Брестской области планируется проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшего место на данном участке дороги.

В период времени с 20.00 до 22.00 будет ограничено движение транспортных средств в направлении г.Минска.

Уважаемые участники дорожного движения, заранее планируйте маршрут движения с учетом предоставленной информации.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Внимание! В связи с проведением следственного эксперимента на 246 километре автодороги М1 будет ограничено движение. Сегодня, 18 февраля года, на 246 километре...
 
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