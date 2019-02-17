В связи с проведением следственного эксперимента на М1 будет ограничено движение

Внимание! В связи с проведением следственного эксперимента на 246 километре автодороги М1 будет ограничено движение.



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Сегодня, 18 февраля года, на 246 километре автодороги «Брест-Минск-граница РФ» (Барановичский район), сотрудниками Следственного комитета по Брестской области планируется проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшего место на данном участке дороги.



В период времени с 20.00 до 22.00 будет ограничено движение транспортных средств в направлении г.Минска.



Уважаемые участники дорожного движения, заранее планируйте маршрут движения с учетом предоставленной информации.