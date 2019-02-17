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В связи с проведением следственного эксперимента на М1 будет ограничено движение
18.02.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Внимание! В связи с проведением следственного эксперимента на 246 километре автодороги М1 будет ограничено движение.
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Внимание! В связи с проведением следственного эксперимента на 246 километре автодороги М1 будет ограничено движение. Сегодня, 18 февраля года, на 246 километре...
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