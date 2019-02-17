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В Каменецком районе лобовое столкновение: МАЗ "Молоко" и Golf

18.02.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 18 февраля 2019 года около 10.50 часов на автодороге Р16 "Тюхиничи-Высокое-граница РП" произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63612.php

В Каменецком районе лобовое столкновение: МАЗ "Молоко" и Golf

По предварительной информации:64-летний житель г.Высокое, управляя автомобилем марки "Фольксваген Гольф", двигаясь на 31 километре автодороги Р16, в направлении г.Бреста", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "МАЗ".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63612.php

В Каменецком районе лобовое столкновение: МАЗ "Молоко" и Golf

В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" для оказания медицинской помощи в доставлен в медицинское учреждение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63612.php

В Каменецком районе лобовое столкновение: МАЗ "Молоко" и Golf


Информация будет дополнена.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 18 февраля 2019 года около 10.50 часов на автодороге Р16 "Тюхиничи-Высокое-граница РП" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной...
 
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