ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

7 дизайн-решений в квартире, которые устарели

18.02.2019 16:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A


Чтобы сделать свой интерьер стильным, совсем необязательно затеивать ремонт и переделывать все. Иногда достаточно изменить некоторые детали, чтобы искоренить устаревший дизайн интерьеров и следовать трендам. Предлагаем ознакомиться с несколькими идеями, которые больше не пользуются популярностью.

Симметричные решения


«Отзеркаливание» мебели и декора вокруг каминов, телевизоров, столиков считается приемом хоть и красивым, но устаревшим. Кроме того, такой подход отличается еще и непрактичностью, поскольку постоянно нужно заниматься расстановкой кресел, других предметов, которые сдвинули с «верного» расположения. Альтернативой станет создание симметрической композиции из 3-4 предметов. Остальные предметы расставляйте хаотично, чтобы чувствовалась расслабленность.

Неразборчивый рисунок


Еще один прием устаревшего дизайна интерьеров — применение размытых принтов, рисунков на стенах, которые слабо различимы на общем фоне. Такие решения оставьте для детской или спальни. Для гостиной выбирайте обои, имеющие сложные контрастные орнаменты.

Одинаковые металлические оттенки


Нынешние тенденции таковы, что применять в одном интерьере несколько видов металлов – модный тренд. Использование идентичных металлических оттенков ситается устаревшим. «Миксовать» металлы советуют одинаковой текстуры или тона — холодного или теплого.

Однотонные ковровые покрытия


Использовать ковры однородного одинакового цвета, не имеющего рисунка и орнаментов, считается уместным для общественных мест, офисных интерьеров. Для дома выбирайте ковры с контрастным рисунком, чтобы оживить и освежить интерьер.

Громоздкие диваны для гостей


Другими словами — это диваны-трансформеры, которые занимают практически весь периметр гостиной. Обычно такая мебель применялась для приема гостей или их размещения на ночь. Сейчас это не пользуется популярностью, лучше отдавать предпочтение диванам "loveseat" («лавсит»): изящным моделям, имеющим тонкие, компактные ножки. Предметы мебели должны быть интересными, компактными.

Мебельные комплекты


Покупка парной мебели — это практичный вариант, который вписывается практически в любое стилевое решение. Но однотипные столы с 6-8 стульями-близнецами выходят из моды, а применение готовых гарнитуров считается устаревшим приемом. Выход из такой ситуации — гармонично подбирать и сочетать мебель из разных коллекций. Креативный подход позволит получить эксклюзивное решение.

Керамика только на кухне или ванной


Современная керамика позволяет экспериментировать, применять ее в оформлении не только ванной комнаты, но для объемных гостиных. Большое количество цветовых комбинаций, вариация фактур позволяет класть плитку на стены, пол. Интересное решение — панно из плитки в сочетании с легкими шторами, пледом из плюша, шелковыми простынями.

Разобравшись в том, что такое устаревший дизайн интерьеров, удастся забыть о немодных трендах. Чтобы получить идеальную атмосферу, обращайтесь в компании из каталога TAM.BY, которые выполнят дизайн интерьера в Минске.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчына ў Баранавічах уцёк з крамы са скрыняй садавіны ў руках (відэа)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Перамога (Дятлово)
18.02.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика