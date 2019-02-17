7 дизайн-решений в квартире, которые устарели



Чтобы сделать свой интерьер стильным, совсем необязательно затеивать ремонт и переделывать все. Иногда достаточно изменить некоторые детали, чтобы искоренить устаревший дизайн интерьеров и следовать трендам. Предлагаем ознакомиться с несколькими идеями, которые больше не пользуются популярностью.

Симметричные решения





«Отзеркаливание» мебели и декора вокруг каминов, телевизоров, столиков считается приемом хоть и красивым, но устаревшим. Кроме того, такой подход отличается еще и непрактичностью, поскольку постоянно нужно заниматься расстановкой кресел, других предметов, которые сдвинули с «верного» расположения. Альтернативой станет создание симметрической композиции из 3-4 предметов. Остальные предметы расставляйте хаотично, чтобы чувствовалась расслабленность.

Неразборчивый рисунок





Еще один прием устаревшего дизайна интерьеров — применение размытых принтов, рисунков на стенах, которые слабо различимы на общем фоне. Такие решения оставьте для детской или спальни. Для гостиной выбирайте обои, имеющие сложные контрастные орнаменты.

Одинаковые металлические оттенки





Нынешние тенденции таковы, что применять в одном интерьере несколько видов металлов – модный тренд. Использование идентичных металлических оттенков ситается устаревшим. «Миксовать» металлы советуют одинаковой текстуры или тона — холодного или теплого.

Однотонные ковровые покрытия





Использовать ковры однородного одинакового цвета, не имеющего рисунка и орнаментов, считается уместным для общественных мест, офисных интерьеров. Для дома выбирайте ковры с контрастным рисунком, чтобы оживить и освежить интерьер.

Громоздкие диваны для гостей





Другими словами — это диваны-трансформеры, которые занимают практически весь периметр гостиной. Обычно такая мебель применялась для приема гостей или их размещения на ночь. Сейчас это не пользуется популярностью, лучше отдавать предпочтение диванам "loveseat" («лавсит»): изящным моделям, имеющим тонкие, компактные ножки. Предметы мебели должны быть интересными, компактными.

Мебельные комплекты





Покупка парной мебели — это практичный вариант, который вписывается практически в любое стилевое решение. Но однотипные столы с 6-8 стульями-близнецами выходят из моды, а применение готовых гарнитуров считается устаревшим приемом. Выход из такой ситуации — гармонично подбирать и сочетать мебель из разных коллекций. Креативный подход позволит получить эксклюзивное решение.

Керамика только на кухне или ванной





Современная керамика позволяет экспериментировать, применять ее в оформлении не только ванной комнаты, но для объемных гостиных. Большое количество цветовых комбинаций, вариация фактур позволяет класть плитку на стены, пол. Интересное решение — панно из плитки в сочетании с легкими шторами, пледом из плюша, шелковыми простынями.

Разобравшись в том, что такое устаревший дизайн интерьеров, удастся забыть о немодных трендах. Чтобы получить идеальную атмосферу, обращайтесь в компании из каталога TAM.BY, которые выполнят дизайн интерьера в Минске .