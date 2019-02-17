Старшие медсестры Горецкой райбольницы – о своей работе

Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Жилин вручил Почетные грамоты лучшим работникам Горецкой райбольницы. Среди них — старшая медсестра педиатрического отделения Алеся Третьякова и старшая операционная медсестра Елена Дивакова.





«Каждый пациент уникален»

— Мой медицинский стаж — 21 год, — рассказывает старшая операционная медсестра Елена Дивакова. — После окончания Оршанского медучилища попала в хирургическое отделение Горецкой райбольницы. С 2005 года работаю в операционном блоке.

«Результат операции зависит от слаженности действий врача и мед­сестры. Важна скорость реакции. Это работа в тандеме: нужно знать, какой инструмент вложить в руку хирургу. Для этого необходимы знания всех этапов операции, нужно понимать врача практически с полуслова. Идеальная операция может проходить даже в полном молчании».





— Наша профессия интересна тем, что не бывает одинаковых операций, — считает медсестра. — Каждый пациент уникален, у каждой отдельной ситуации свои нюансы и сложности. Поэтому постоянно сталкиваешься с чем-то новым.

«Хотя моя работа не предполагает дальнейшего ухода за пациентами, всегда стараешься ободрить и поддержать человека, настроить его на выздоровление».

«Медсестры – главные помощники врачей»

— В 1999 году я окончила Витебское медицинское училище и приехала в Горки, — вспоминает Алеся Третьякова. — Начинала путь в профессию участковой медсестрой, работала в прививочном кабинете, в 2002-м перешла в педиатрическое отделение. Через десять лет стала здесь старшей медсестрой.





«Большую часть времени с пациентами, конечно, проводят, медсестры и младший персонал. Я слежу за их работой и порядком в отделении.

Взаимоотношения в нашем коллективе дружеские, люди трудятся опытные и любящие свою профессию. Важно со всеми найти общий язык и создать условия для комфортной работы. Тогда лечение будет эффективным.

Полученная награда — это стимул стать еще лучше. Возможно, сестринский труд не всегда заметен, но именно эти специалисты — главные помощники врачей».

Сергей Владимиров