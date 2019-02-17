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Старшие медсестры Горецкой райбольницы – о своей работе

18.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Жилин вручил Почетные грамоты лучшим работникам Горецкой райбольницы. Среди них — старшая медсестра педиатрического отделения Алеся Третьякова и старшая операционная медсестра Елена Дивакова.

 

Старшие медсестры Горецкой райбольницы – о своей работе
Алеся Третьякова и Елена Дивакова. Фото Михаила Левцова.

 

«Каждый пациент уникален»

— Мой медицинский стаж — 21 год, — рассказывает старшая операционная медсестра Елена Дивакова. — После окончания Оршанского медучилища попала в хирургическое отделение Горецкой райбольницы. С 2005 года работаю в операционном блоке.

«Результат операции зависит от слаженности действий врача и мед­сестры. Важна скорость реакции. Это работа в тандеме: нужно знать, какой инструмент вложить в руку хирургу. Для этого необходимы знания всех этапов операции, нужно понимать врача практически с полуслова. Идеальная операция может проходить даже в полном молчании».

 

Старшие медсестры Горецкой райбольницы – о своей работе
Под началом Елены Диваковой работают 12 человек — почти все специалисты с высшей категорией. Фото Михаила Левцова.

 

— Наша профессия интересна тем, что не бывает одинаковых операций, — считает медсестра. — Каждый пациент уникален, у каждой отдельной ситуации свои нюансы и сложности. Поэтому постоянно сталкиваешься с чем-то новым.

«Хотя моя работа не предполагает дальнейшего ухода за пациентами, всегда стараешься ободрить и поддержать человека, настроить его на выздоровление».

 

«Медсестры – главные помощники врачей»

— В 1999 году я окончила Витебское медицинское училище и приехала в Горки, — вспоминает Алеся Третьякова. — Начинала путь в профессию участковой медсестрой, работала в прививочном кабинете, в 2002-м перешла в педиатрическое отделение. Через десять лет стала здесь старшей медсестрой.

 

Старшие медсестры Горецкой райбольницы – о своей работе
«Мне нравится работать с детьми, хотя это бывает порой тяжело. Перевешивает чувство того, что приносишь пользу маленьким пациентам, делаешь нужное и важное дело. Когда видишь, что ребенок выздоравливает, — это счастье». Фото Михаила Левцова.

 

«Большую часть времени с пациентами, конечно, проводят, медсестры и младший персонал. Я слежу за их работой и порядком в отделении.

Взаимоотношения в нашем коллективе дружеские, люди трудятся опытные и любящие свою профессию. Важно со всеми найти общий язык и создать условия для комфортной работы. Тогда лечение будет эффективным.

Полученная награда — это стимул стать еще лучше. Возможно, сестринский труд не всегда заметен, но именно эти специалисты — главные помощники врачей».

 

Сергей Владимиров


 
 
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  Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Жилин вручил Почетные грамоты лучшим работникам Горецкой райбольницы. Среди них —...
 
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