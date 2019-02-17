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Старшие медсестры Горецкой райбольницы – о своей работе
18.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Жилин
«Каждый пациент уникален»
— Мой медицинский стаж — 21 год, — рассказывает старшая операционная медсестра Елена Дивакова. — После окончания Оршанского медучилища попала в хирургическое отделение Горецкой райбольницы. С 2005 года работаю в операционном блоке.
«Результат операции зависит от слаженности действий врача и медсестры. Важна скорость реакции. Это работа в тандеме: нужно знать, какой инструмент вложить в руку хирургу. Для этого необходимы знания всех этапов операции, нужно понимать врача практически с полуслова. Идеальная операция может проходить даже в полном молчании».
— Наша профессия интересна тем, что не бывает одинаковых операций, — считает медсестра. — Каждый пациент уникален, у каждой отдельной ситуации свои нюансы и сложности. Поэтому постоянно сталкиваешься с чем-то новым.
«Хотя моя работа не предполагает дальнейшего ухода за пациентами, всегда стараешься ободрить и поддержать человека, настроить его на выздоровление».
«Медсестры – главные помощники врачей»
— В 1999 году я окончила Витебское медицинское училище и приехала в Горки, — вспоминает Алеся Третьякова. — Начинала путь в профессию участковой медсестрой, работала в прививочном кабинете, в 2002-м перешла в педиатрическое отделение. Через десять лет стала здесь старшей медсестрой.
«Большую часть времени с пациентами, конечно, проводят, медсестры и младший персонал. Я слежу за их работой и порядком в отделении.
Взаимоотношения в нашем коллективе дружеские, люди трудятся опытные и любящие свою профессию. Важно со всеми найти общий язык и создать условия для комфортной работы. Тогда лечение будет эффективным.
Полученная награда — это стимул стать еще лучше. Возможно, сестринский труд не всегда заметен, но именно эти специалисты — главные помощники врачей».
Сергей Владимиров
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