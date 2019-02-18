Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь



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23 февраля 2019 года

10.00 — церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение» на площади Свободы;

11.00 — митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»;

10.00 — 16.00 — выставка военной техники и вооружения воинских частей Брестского гарнизона. Концертная программа оркестра Брестской военной комендатуры, посвященная Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (площадка у сцены в Парке воинов-интернационалистов).

24 февраля 2019 года



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11.30 — 16.00 торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (площадка у сцены в Парке воинов-интернационалистов).