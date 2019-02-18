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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

18.02.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63620.php

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

23 февраля 2019 года

10.00 — церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение» на площади Свободы;

11.00 — митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»;

10.00 — 16.00 — выставка военной техники и вооружения воинских частей Брестского гарнизона. Концертная программа оркестра Брестской военной комендатуры, посвященная Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (площадка у сцены в Парке воинов-интернационалистов).

24 февраля 2019 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63620.php

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

11.30 — 16.00 торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (площадка у сцены в Парке воинов-интернационалистов).

 
 
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  Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 23 февраля 2019 года 10.00 — церемония возложения...
 
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