|
Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
18.02.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
23 февраля 2019 года
10.00 — церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение» на площади Свободы;
11.00 — митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»;
10.00 — 16.00 — выставка военной техники и вооружения воинских частей Брестского гарнизона. Концертная программа оркестра Брестской военной комендатуры, посвященная Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (площадка у сцены в Парке воинов-интернационалистов).
24 февраля 2019 года
11.30 — 16.00 торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (площадка у сцены в Парке воинов-интернационалистов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 23 февраля 2019 года 10.00 — церемония возложения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)