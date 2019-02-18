В общественном транспорте Беларуси планируют запретить громкую рекламу

Как стало известно, граждане составили петицию о том, что в общественном транспорте страны слишком громкая реклама. Документ с 283 подписями был отправлен властям.

Петицию рассмотрело Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). В частности, в ответе замминистра ведомства Андрея КАРТУНА сказано, что правительство готовит законопроект, который может запретить распространение звуковой рекламы в салонах общественного транспорта.

Представитель МАРТ подтвердил, что звук рекламы в транспорте крайне навязчивый, громкий и мешает спокойному передвижению. Поэтому сейчас правительство намерено рассмотреть вопрос о том, чтобы запретить такую рекламу в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. При этом исключение планируют сделать для социальной рекламы, так как она несет общественную важность и полезность.

В данный момент законопроект проходит согласования и экспертизы в правительстве. О том, когда в общественном транспорте станет тише, пока неизвестно.