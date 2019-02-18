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В общественном транспорте Беларуси планируют запретить громкую рекламу
18.02.2019 19:16 — Разное | Аргументы и факты
Как стало известно, граждане составили
Петицию рассмотрело Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). В частности, в ответе замминистра ведомства Андрея КАРТУНА сказано, что правительство готовит законопроект, который может запретить распространение звуковой рекламы в салонах общественного транспорта.
Представитель МАРТ подтвердил, что звук рекламы в транспорте крайне навязчивый, громкий и мешает спокойному передвижению. Поэтому сейчас правительство намерено рассмотреть вопрос о том, чтобы запретить такую рекламу в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. При этом исключение планируют сделать для социальной рекламы, так как она несет общественную важность и полезность.
В данный момент законопроект проходит согласования и экспертизы в правительстве. О том, когда в общественном транспорте станет тише, пока неизвестно.
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Власти рассмотрели соответствующую петицию граждан.
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