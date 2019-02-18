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Слуцкие школьники привезли дипломы международной научно-практической конференции учащихся и студентов «Молодежь и инноватика»

18.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкие школьники привезли дипломы международной научно-практической конференции учащихся и студентов «Молодежь и инноватика»

Представители центрального региона не первый год привозят дипломы международной научно-практической конференции учащихся и студентов «Молодежь и инноватика». Форум на протяжении уже 12 лет объединяет талантливых ребят из разных стран, пишет МЛЫН.BY.

Конференцию принимал подмосковный город Серпухов. На ней свои разработки в области гуманитарных и технических наук презентовали свыше 500 человек из России, Беларуси, Болгарии и Казахстана. Минскую область представляли слуцкие школьники — на конференции они завоевали три награды. Об этом МЛЫН.BY рассказали в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Ученик гимназии №1 Вадим Казак представил проект «Электронное пособие «Приобщение к космосу». Парень подготовил его вместе с Глебом Шурыгиным под руководством учителя физики Татьяны Максименко и инженера-программиста Екатерины Ковалевой. Совместная работа гимназистов получила диплом первой степени.

Слуцкие школьники привезли дипломы международной научно-практической конференции учащихся и студентов «Молодежь и инноватика»

Достойно представили свои исследовательские проекты и учащиеся Минского областного кадетского училища. Василий Стрижнев презентовал экскурсионный маршрут «Под крылом Святой Софии», который разработал под руководством учителя географии Людмилы Вечер и учителя иностранного языка Рады Спото. Глеб Кривуля представил проект «Символика и геральдика кадетских училищ Республики Беларусь» (руководители — учителя: истории Ольга Минец и обществоведения Валентина Шевченко). Ребята вернулись домой с дипломами второй и третьей степеней.

Помимо возможности защиты работ, организаторы конференции подготовили для ее участников насыщенную программу. Ребята смогли поучаствовать в серьезных научных дискуссиях, интересных мастер-классах и встречах.

Юлия Брожина

 
 
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Конференцию принимал подмосковный город Серпухов. На ней свои разработки в области гуманитарных и технических наук презентовали свыше 500 человек из России,...
 
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