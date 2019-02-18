СК: девушка «фотошопила» чеки о переводе денег за покупку товаров в соцсети





С апреля по сентябрь прошлого года она покупала товары в группе индивидуального предпринимателя в социальной сети. После заказа товара она его не оплачивала, а через графический редактор подделывала изображения чеков о переводе денег. Всего она 42 раза оформляла покупки и получила товары общей стоимостью более пяти тысяч рублей.



