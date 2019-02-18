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СК: девушка «фотошопила» чеки о переводе денег за покупку товаров в соцсети

18.02.2019 19:22 — Разное | Партизан  
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Горецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 21-летней местной жительницы. Она подделывала изображения чеков, сообщает сайт СК.


С апреля по сентябрь прошлого года она покупала товары в группе индивидуального предпринимателя в социальной сети. После заказа товара она его не оплачивала, а через графический редактор подделывала изображения чеков о переводе денег. Всего она 42 раза оформляла покупки и получила товары общей стоимостью более пяти тысяч рублей.

Известно, что подозреваемая полностью возместила ущерб. Сейчас она находится под обязательством о явке. Расследование уголовного дела продолжается, пишет tech.onliner.by

 
 
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Горецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 21-летней местной жительницы. Она подделывала...
 
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