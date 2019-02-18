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Надежда Скардино и Сергей Новиков выиграли смешанную эстафету «Гонки легенд»

18.02.2019 19:14 — Разное | Партизан  
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Надежда Скардино и Сергей Новиков выиграли смешанную эстафету биатлонного фестиваля «Гонка легенд» в спорткомплексе «Раубичи», передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото из архива

Начинали эстафету дамы (стрельба лежа), затем в дело вступали мужчины. После чего на трассу вновь убегали женщины (стрельба стоя), а финишировали представители сильного пола. Пара Скардино/Новиков финишировала первой. Вторая позиция у дуэта Дарья Домрачева/Уле Эйнар Бьёрндален (отставание всего 3,2 секунды). Третья строчка финишного протокола у Анны Богалий и Фруде Андресена.

Всего на старт гонки вышло 10 пар биатлонистов.


 
Теги: Минск
 
 
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Надежда Скардино и Сергей Новиков выиграли смешанную эстафету биатлонного фестиваля «Гонка легенд» в спорткомплексе «Раубичи», передает корреспондент...
 
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