Надежда Скардино и Сергей Новиков выиграли смешанную эстафету «Гонки легенд»

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Начинали эстафету дамы (стрельба лежа), затем в дело вступали мужчины. После чего на трассу вновь убегали женщины (стрельба стоя), а финишировали представители сильного пола. Пара Скардино/Новиков финишировала первой. Вторая позиция у дуэта Дарья Домрачева/Уле Эйнар Бьёрндален (отставание всего 3,2 секунды). Третья строчка финишного протокола у Анны Богалий и Фруде Андресена.





Всего на старт гонки вышло 10 пар биатлонистов.



