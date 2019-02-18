﻿ В Минске обновят школьное меню. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске обновят школьное меню

18.02.2019 19:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Новые блюда разработаны для питания учащихся 1-11 классов.


Фото: Мария Элешевич

С 18 февраля на 20 пищеблоках школ и гимназий Минска в меню учащихся начали включать новые блюда, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Обновленную еду разработали специалисты управления совместно с технологами комбината школьного питания города на основе принципов здорового и рационального питания.

В целях изучения потребительского спроса и вкусовых предпочтений школьников, детям будет предложено заполнить анкету до 1 марта. В ней они смогут высказать свое мнение и выбрать лучшие блюда из предложенных вариантов. Самая востребованная еда будет включена в двухнедельное меню на весенний сезон.


В меню школьников можно будет увидеть: салаты "Весенний" и "Свежесть", котлету "Отличник", колбаску "Переменка", шницель "Карпыч", котлету "Загадка", бабку картофельную "Школьная", кашу "Солнечная", "Манник ванильный", сдобу "Улыбка", кекс "Зебра", сладость мучную "Медовичок.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые блюда разработаны для питания учащихся 1-11 классов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за санкций Россия не смогла начать выпуск нового самолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика