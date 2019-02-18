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Из-за санкций Россия не смогла начать выпуск нового самолета

18.02.2019 19:05 — Разное | Партизан  
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России пришлось отложить старт серийного производства самолетов МС-21 из-за прекращения поставок композитных материалов из США, сообщает «РИА Новости».

Компания «Ростех» должна была уже к концу 2019 года выпустить несколько самолетов, однако запуск серийного производства отложили на конец 2020 года.

«В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты», — сказал глава компании Сергей Чемезов журналистам в понедельник.

При этом еще 10 января в российском правительстве заявляли, что «никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет», и «санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера».


 
 
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России пришлось отложить старт серийного производства самолетов МС-21 из-за прекращения поставок композитных материалов из США, сообщает «РИА Новости».
 
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