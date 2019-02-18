Из-за санкций Россия не смогла начать выпуск нового самолета

Компания «Ростех» должна была уже к концу 2019 года выпустить несколько самолетов, однако запуск серийного производства отложили на конец 2020 года.





«В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты», — сказал глава компании Сергей Чемезов журналистам в понедельник.





При этом еще 10 января в российском правительстве заявляли, что «никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет», и «санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера».



