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Из-за санкций Россия не смогла начать выпуск нового самолета
России пришлось отложить старт серийного производства самолетов МС-21 из-за прекращения поставок композитных материалов из США,
Компания «Ростех» должна была уже к концу 2019 года выпустить несколько самолетов, однако запуск серийного производства отложили на конец 2020 года.
«В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты», — сказал глава компании Сергей Чемезов журналистам в понедельник.
При этом еще 10 января в российском правительстве заявляли, что «никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет», и «санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера».
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России пришлось отложить старт серийного производства самолетов МС-21 из-за прекращения поставок композитных материалов из США, сообщает «РИА Новости».
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