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Первая ракетка Украины Свитолина встречается с другом Азаренко и тусовалась с ним в компании Соболенко

18.02.2019 19:21 — Разное | Tut.by  
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Бойфрендом 6-й ракетки мира Элины Свитолиной стал французский теннисист, стоявший некогда в рейтинге ATP также 6-м, Гаэль Монфис. Пара рассекретила свой роман во время открытого чемпионата Австралии в январе, и уже в феврале игроков атаковали вопросами о свадьбе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life) 6 Фев 2019 в 12:14 PST

После победы в третьем раунде АО-2019 над словачкой Викторией Кужмовой Элина Свитолина с небольшим смущением призналась, что встречается с Гаэлем Монфисом, а он как раз активно поддерживал украинку с трибуны.

— Все его видели, так что… — сказала в послематчевом интервью Элина. — Да, он поддерживал меня. Надеюсь, мы будем видеть его чаще не только в моем боксе, но и на корте, разумеется.

В январе Элина и Гаэль завели общий аккаунт в Instagram g.e.m.s.life, то есть в названии зашифрованы инициалы звездной парочки. Помимо романтичных фотографий, здесь ребята отвечают на вопросы болельщиков. Как выяснилось, оба обожают играть на «Ролан Гаррос». Теннисисты показали пальцем друг на друга, когда их спросили, кто являлся инициатором отношений, и на себя, когда выясняли, кто лучший из них в теннисе.

Кроме того, Гаэль записал на видео несколько фраз на русском языке: «Как дела, братан?», «Чувак, успокойся! Все под контролем». Так он ответил поклонникам, которых интересовало, учит ли француз русский или украинский языки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life) 20 Янв 2019 в 11:30 PST

Во время февральской паузы в календаре на матчи сборных в Кубке Федерации Элина не смогла присоединиться к команде Украины, зато отправилась на мужской турнир в Софию, где выступал Гаэль. Для него соревнования завершились на стадии полуфинала.

В Болгарии Элина и Гаэль заглянули на местное вечернее ТВ-шоу «Шоуто на Слави» и были атакованы вопросами личного характера.

— Вы ведь еще не женаты, верно? — агрессивно поинтересовался ведущий программы.

— Нет, — коротко ответила Элина

— И когда же вы поженитесь?

В ответ теннисисты отвернулись от ведущего в сторону зрителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elina Svitolina

 
 
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Пара рассекретила свой роман во время открытого чемпионата Австралии в январе, и уже в феврале теннисистов атаковали вопросами о свадьбе.
 
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