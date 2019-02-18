Благодаря вице-премьеру в Беларуси может появиться аналог шоу «Голос»

Игорь Петришенко, вице-премьер Беларуси, дал поручение Министерству культуры вместе с Белтелерадиокомпанией разработать и запустить новый национальный телепроект. Высокопоставленный чиновник уверен, что нашей стране нужен аналог шоу «Голос» или «X-фактор». Информация об этом появилась на сайте Совета Министров.

Вице-премьер подчеркнул, что талантливые беларусы могут раскрыть себя только на зарубежных ток-шоу и это не правильно. Фонд по поддержке талантливой молодёжи и люди у власти должны исправить этот недочет. «У нас есть Театр эстрады, который должен стать центром развития и поддержки талантливой молодежи, экспериментальной площадкой для их творческих инициатив. В театре имеется хороший базовый потенциал», — сказал заместитель премьер-министра.

Он также обратил внимание на проблемы развития культуры в регионах.