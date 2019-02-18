«СБ» отозвала иск к главному редактору TUT.by

Издательский дом отозвал имущественный иск к главному редактору TUT.by Марине Золотовой. Об этом сообщает пресс-секретарь Верховного суда Юлия Лескова, пишет «Еврорадио».

Что это значит

А то, что представитель издательского дома «Беларусь сегодня» в дальнейшем в судебном процессе по «делу БелТА» участвовать не будет. Напомним, в судебном процессе, которы й состоялся сегодня, было отмечено, что весь ущерб, нанесенный и БелТА и «СБ» журналисты и редакторы TUT.by уже погасили.

Марина Золотова обвиняется в бездействии должностного лица, хотя она единственная среди журналистов и редакторов, кто не пользовался платной подпиской «БелТА». Свою вину она категорически отрицает. В ходе допроса свидетелей – редакторов портала каждый из них неоднократно докладывал, что при даче показаний на них оказывалось сильное давление Следственного комитета.