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«СБ» отозвала иск к главному редактору TUT.by

18.02.2019 19:09 — Разное | KYKY  
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Издательский дом отозвал имущественный иск к главному редактору TUT.by Марине Золотовой. Об этом сообщает пресс-секретарь Верховного суда Юлия Лескова, пишет «Еврорадио». 

Что это значит 

А то, что представитель издательского дома «Беларусь сегодня» в дальнейшем в судебном процессе по «делу БелТА» участвовать не будет. Напомним, в судебном процессе, которы    й состоялся сегодня, было отмечено, что весь ущерб, нанесенный и БелТА и «СБ» журналисты и редакторы TUT.by уже погасили.

Марина Золотова обвиняется в бездействии должностного лица, хотя она единственная среди журналистов и редакторов, кто не пользовался платной подпиской «БелТА». Свою вину она категорически отрицает. В ходе допроса свидетелей – редакторов портала каждый из них неоднократно докладывал, что при даче показаний на них оказывалось сильное давление Следственного комитета. 

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Издательский дом отозвал имущественный иск к главному редактору TUT.by Марине Золотовой. Об этом сообщает пресс-секретарь Верховного суда Юлия Лескова, пишет...
 
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