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Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

18.02.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск и Брюссель обсудили перспективы политического и экономического диалога. Александр Лукашенко 18 февраля провел переговоры с европейским комиссаром по бюджету и кадровым ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гюнтер Эттингер прибыл к нам с рабочим визитом.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Теплота встречи понятна без перевода. Кстати, той самой теплотой, или скорее весенним потеплением, порадовала европейского гостя и белорусская погода, которая словно символизирует настоящее нашего двустороннего диалога.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Стороны отмечают: в последние годы позитивная динамика очевидна. Или, как подчеркнул белорусский Президент, «значительно продвинулись». И ведь шаги навстречу друг другу делают оба партнёра.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

За последнее время ЕС отменил большинство санкций, возобновились контакты на высшем уровне, визиты первых лиц евроструктур. К тому же мы полноценно работаем с европейскими банками. Так, ЕБРР успешно сотрудничает с белорусским госсектором, а в 2018 году с Европейскими инвестиционным банком заключили первые кредитные соглашения на сумму свыше 160 миллионов евро.

Александр Лукашенко: мы значительно продвинулись в наших отношениях – Беларуси с Европейским союзом

Одним словом, партнёры уверены в нас. Надёжность наших отношений в свою очередь подтверждает и Беларусь.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что наши материальные отношения, дипломатические, финансовые, политические базируются на определённых принципах и по определенным направлениям. И развитию этих направлений служат те программы, которые мы принимаем, и те проекты, которые мы реализуем. В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов со стороны Европейского союза. Естественно, что они носят взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении. 

И я хочу вас заверить, что Беларусь в отношении своих соседей всегда придерживается взвешенной, аккуратной политики. Мы, исходя из этого, всегда будем надёжным партнёром Европейского союза, и за белорусское направление (почти полторы тысячи километров) вы можете не беспокоиться. Конечно же, мы хотим, чтобы подобные чувства были взаимными.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Как настоящий полиглот (Гюнтер Эттингер владеет английским, французским и итальянским языками, и это не считая родного немецкого), еврокомиссар настроен на многовекторность и в развитии диалога. Взаимодействие по линии Беларусь – ЕС не исключение. Тем более, как признался европейский гость, отношение к нашей стране особое. И даже личное. Ещё в далёкие 60-е музыке тогда ещё юного Эттингера учила белорусская преподавательница. Вот такое совпадение.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Кстати, 18 февраля Беларусь и ЕС выбрали даже «приоритеты партнёрства». На этот счёт идут переговоры. Госуправление, экономика, транспорт, энергоэффективность, борьба с изменениями климата и контакты между людьми. Эти приоритеты охватывают самые главные направления диалога вплоть до 2020 года.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Анастасия Иванникова, СТВ:
Об успехах в торгово-экономическом сотрудничестве партнёры говорили не раз. Евросоюз всегда был и остаётся вторым по значимости рынком для белорусского экспорта. Товарооборот по итогам 2018 года вырос на 20 % и составил 17,3 миллиарда долларов. Как видим, к той самой планке, которую сегодня обсуждали во Дворце Независимости, в 30-35 % (именно такой в перспективе должна быть доля ЕС в общем объёме нашей торговли), идём уверенными шагами.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

И ведь общего у Беларуси и ЕС может быть намного больше. Подробности сегодняшней встречи еврокомиссар лично рассказал журналистам. К примеру, сейчас в Евросоюзе разрабатывается бюджет на ближайшие 10 лет. И в нем отведено место под финансирование проектов по линии «Восточного партнерства» (кстати, инициативе в 2019 году исполняется 10 лет). Часть из них будет реализована в нашей стране. Специальная рабочая группа поможет с новыми взаимовыгодными проектами. А точнее, прагматичными и практикоориентированными.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Гюнтер Эттингер, европейский комиссар по бюджету и кадровым ресурсам:
У нас есть возможность, и мы видим необходимость в наращивании объема финансирования этих проектов. Мы договорились создать своего рода рабочую группу с экспертами из Беларуси и Европейской комиссии в Брюсселе для того, чтобы обсудить конкретные направления сотрудничества и будущие программы. Одно из таких важных направлений – совершенствование транспортной инфраструктуры. Беларусь имеет протяженную границу со странами-членами ЕС, она очень важная транзитная страна, что касается потоков между ЕС и Россией. Поэтому эта тема – расширение и развитие трансграничной транспортной сети – будет играть большую роль.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Ощутимым шагом в развитии диалога по линии Беларусь – ЕС может стать заключение соглашения об упрощении визовых процедур. Диалог на эту тему ведётся уже не один год. Но сейчас документ уже на финишной стадии.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Эту волнующую всех белорусов тему затронули 18 февраля в правительстве. Именно здесь продолжился переговорный день. Ну и куда же без ещё одной, не менее важной части визита? С самого утра Гюнтер Эттингер возложил венок к монументу Победы. Зачастую общая история связывает ещё сильнее.

Приоритетные направления партнёрства. Подробности встречи еврокомиссара с Президентом Беларуси – репортаж СТВ

Что и говорить, такие продуктивные визиты и договорённости подтверждают: взаимность в двусторонних отношениях уж точно будет.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск и Брюссель обсудили перспективы политического и экономического диалога. Александр Лукашенко 18 февраля провел переговоры с европейским...
 
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