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Скардино и Новиков выиграли Гонку легенд, Домрачева и Бьорндален вторые

18.02.2019 19:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Скардино и Новиков выиграли Гонку легенд, Домрачева и Бьорндален вторые
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by

В «Раубичах» в третий раз в истории состоялась «Гонка легенд». В соревнованиях приняли участие биатлонисты, которые уже завершили свои спортивные выступления, однако на радость поклонникам вновь решили выйти на старт.

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В начале фестиваля состоялись две гонки с массовым стартом. У женщин победу одержала белоруска Надежда Скардино, которая не допустила ошибок на рубеже и опередила ближайших соперниц более чем на 42 секунды. Второй стала россиянка Анна Богалий-Титовец, третьей – немка Симона Хаусвальд, которые определили лучшую в финишном спурте. В шаге от призового места остановилась еще одна белоруска Елена Зубрилова. Дарья Домрачева в этой гонке участия не приняла из-за недавней болезни.

В мужском масс-старте равных не было украинцу Андрею Дериземле, который опередил норвежца Уле-Айнара Бьорндалена и белоруса Сергея Новикова. Седьмое место занял бывший спортсмен сборной Беларуси Владимир Драчев, девятое – Александр Попов.

Затем участники фестиваля были разделены на пары и пробежали смешанную эстафету. Тон в гонке задавали две белорусские биатлонистки, завершавшие этим стартом свою спортивную карьеру – Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Однако судьбу победы решали их партнеры по смешанной эстафете. Семейный дуэт Домрачева / Бьорндален на заключительную стрельбу пришел фаворитом. Но Уле-Айнар промахнулся трижды, в то время как его основной соперник Сергей Новиков допустил лишь одну ошибку.

В итоге победу в «Гонке легенд» одержали лучшие снайперы белорусской сборной последних лет Надежда Скардино и Сергей Новиков. Вторыми стали Дарья Домрачева и Уле-Айнар Бьорндален, третьими – Анна Богалий-Титовец и норвежец Фруде Андресен. Владимир Драчев в паре с болгаркой Екатериной Дафовской стал седьмой, Елена Зубрилова в тандеме с итальянцем Пьеральберто Каррара замкнула финишный протокол.

Напомним, биатлонный праздник продолжится в «Раубичах» гонками чемпионата Европы-2019.

Расписание соревнований:

20 февраля (среда)

16.00

Индивидуальная гонка (мужчины)

19.30

Индивидуальная гонка (женщины)

21 февраля (четверг)

16.00

Одиночная смешанная эстафета

19.00

Смешанная эстафета

23 февраля (суббота)

11.00

Спринт (мужчины)

14.00

Спринт (женщины)

24 февраля (воскресенье)

11.00

Гонка преследования (мужчины)

13.00

Гонка преследования (женщины)
 
 
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В «Раубичах» завершились соревнования в рамках биатлонного фестиваля «Гонка легенд-2019».
 
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