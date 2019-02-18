Скардино и Новиков выиграли Гонку легенд, Домрачева и Бьорндален вторые

В «Раубичах» в третий раз в истории состоялась «Гонка легенд». В соревнованиях приняли участие биатлонисты, которые уже завершили свои спортивные выступления, однако на радость поклонникам вновь решили выйти на старт.
В начале фестиваля состоялись две гонки с массовым стартом. У женщин победу одержала белоруска Надежда Скардино, которая не допустила ошибок на рубеже и опередила ближайших соперниц более чем на 42 секунды. Второй стала россиянка Анна Богалий-Титовец, третьей – немка Симона Хаусвальд, которые определили лучшую в финишном спурте. В шаге от призового места остановилась еще одна белоруска Елена Зубрилова. Дарья Домрачева в этой гонке участия не приняла из-за недавней болезни.
В мужском масс-старте равных не было украинцу Андрею Дериземле, который опередил норвежца Уле-Айнара Бьорндалена и белоруса Сергея Новикова. Седьмое место занял бывший спортсмен сборной Беларуси Владимир Драчев, девятое – Александр Попов.
Затем участники фестиваля были разделены на пары и пробежали смешанную эстафету. Тон в гонке задавали две белорусские биатлонистки, завершавшие этим стартом свою спортивную карьеру – Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Однако судьбу победы решали их партнеры по смешанной эстафете. Семейный дуэт Домрачева / Бьорндален на заключительную стрельбу пришел фаворитом. Но Уле-Айнар промахнулся трижды, в то время как его основной соперник Сергей Новиков допустил лишь одну ошибку.
В итоге победу в «Гонке легенд» одержали лучшие снайперы белорусской сборной последних лет Надежда Скардино и Сергей Новиков. Вторыми стали Дарья Домрачева и Уле-Айнар Бьорндален, третьими – Анна Богалий-Титовец и норвежец Фруде Андресен. Владимир Драчев в паре с болгаркой Екатериной Дафовской стал седьмой, Елена Зубрилова в тандеме с итальянцем Пьеральберто Каррара замкнула финишный протокол.
Напомним, биатлонный праздник продолжится в «Раубичах» гонками чемпионата Европы-2019.
Расписание соревнований:
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20 февраля (среда)
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16.00
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Индивидуальная гонка (мужчины)
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19.30
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Индивидуальная гонка (женщины)
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21 февраля (четверг)
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16.00
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Одиночная смешанная эстафета
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19.00
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Смешанная эстафета
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23 февраля (суббота)
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11.00
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Спринт (мужчины)
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14.00
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Спринт (женщины)
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24 февраля (воскресенье)
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11.00
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Гонка преследования (мужчины)
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13.00
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Гонка преследования (женщины)