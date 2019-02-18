Улицу Коссовскую в городском поселке Ружаны местные называют «бедовой». Кусок городской дороги — часть республиканской трассы Р44 Гродно-Ивацевичи. Круглый год по асфальтированной двухполоске туда-сюда гоняют фуры, лесовозы возят бревна на Ивацевичи, а в сезон караванами ходит крупногабаритная сельскохозяйственная техника. Трафик большой, а тротуаров нет, как и пешеходного перехода. Говорят, на прошлых выборах в местные советы один мужик даже голосовать отказался, пока здесь светофор не поставят. Выборы прошли, светофор так и не поставили, а 17 февраля на улице Коссовской бревна из перевернувшегося прицепа насмерть придавили 44-летнюю женщину и ее 6-месячную внучку.



Дом, возле которого произошла авария

ДТП произошло в двух минутах ходьбы от главной достопримечательности Ружан, Дворца Сапегов. Мимо него вчера проехал водитель МАЗа, который вез лес в сторону Ивацевичей. На перекрестке он продолжил движение по главной улице Коссовской, но проехал буквально несколько метров — и прицеп перевернулся. Бревна свалились на пешеходов, которые шли, как сообщала ГАИ, по краю дороги ему навстречу. Под завалом погибла 44-летняя жительница Ружан Лидия и ее 6-месячная внучка Ева. 25-летняя мама малышки Виктория получила тяжелые травмы, но выжила. Она пришла в себя, но все еще под наблюдением медиков районной больницы.

«Водитель кричал, что там еще есть люди и коляска»

Первыми на помощь пострадавшим бросились жители соседних домов.

— Я смотрела телевизор и услышала удар, как будто что-то рассыпалось, — вспоминает Надежда, которая живет в доме прямо напротив места аварии. — Я к окну подошла, вижу, бревна лежат и шофер бегает. Вышла на улицу, слышу, как водитель кричит: «Там люди». Я побежала вызывать скорую.



Улица Коссовская без тротуаров

К куче бревен подбежали местные — попытались вытащить пострадавших из-под завала.

— Там недалеко живет хирург, он подбежал. Мужики взяли бензопилы и стали резать бревна, чтобы достать людей. Достали малыша, положили — ребенок был уже мертвый. Потом достали остальных.

Александр — один из тех, кто помогал спасать семью. Его дом находится в нескольких метрах от перекрестка.

— Я услышал грохот, посмотрел в окно, увидел, что прицеп МАЗа лег набок, — рассказывает мужчина. — Потом выбежал водитель к бревнам, кричал: «Там люди». Бревна большие — не поднять. Мы с мужиками попробовали — никак. Я взял бензопилу, прибежал, начали распиливать. Дочь (погибшей женщины. — TUT.BY) ударом откинуло. Ее быстро достали, она была в сознании. Водитель кричал, что там еще есть люди и коляска. Под бревна заглянул — увидел руку. Женщина была прижата бревнами к забору. Спилили забор, деревья, которые рядом стояли — и только тогда достали и ее и ребенка. Они вместе были. С нами как раз был хирург. Он посмотрел — погибли.



Ориентировочная схема ДТП

Пострадавшую 25-летнюю Викторию забрали в скорую. Она не понимала, что произошло. Очевидцы связались с ее отцом и рассказали о случившемся.

— Он прибежал. Водитель МАЗа сидел в кабине, я его к себе забрал — отец погибшей кричал: «Я его убью, дайте его сюда». Отвел водителя к милиции, попросил забрать на всякий случай. Мужик в шоке был. Сидел, плакал… Вроде говорят, превышения у него не было: приезжали его начальники и по навигации проверили. Что там произошло, неизвестно. Может быть, перегруз, и на повороте прицеп опрокинуло, — предполагает Александр.

По его словам, семья шла по краю дороги, а возле перекрестка женщины сошли на обочину:

— Там были видны следы коляски. Сначала шли по краю асфальта, а потом сошли к забору. Здесь роль сыграли 5 секунд. Если бы они задержались на 5 секунд, то их бы не достали эти бревна.



Большегрузы возят лес по улице Коссовской в направлении Ивацевичей

«За этот поворот люди реально уже лет 20 пишут»

По словам местных, бабушка с дочерью и внучкой шли навстречу лесовозу, то есть по улице Коссовской к центру Ружан. Дорога является частью республиканской трассы Р44. Городской участок улицы тротуарами не оборудован. Люди вынуждены ходить по узкой грунтовой обочине. Более того, перед перекрестком с улицей Урбановича, где и произошло ДТП, дорога петляет и уходит вверх.

— Этот перекресток очень опасный. Сколько раз поднимали вопрос с ним. Тут же и дети ходят в школу. И ничего нет. Знак поставили «40» и все, — объяснила Надежда.



Фото: 1reg.by

Александр подтверждает: вопрос с перекрестком неоднократно поднимался. Пару лет назад, вспоминает, в его бетонный забор врезался автомобиль, который «летел» с Коссовской:

— Если бы не забор, то машина прямо бы в угол дома мне врезалась, где детская комната. За этот поворот люди реально уже лет 20 пишут. Это самый опасный поворот в Ружанах. Оттуда (со стороны Ивацевичей. — Прим. TUT.BY) идут на скорости машины: разогнались, передачу выключили и катятся с горочки. Тут бы какой светофор поставить.

«Приехали возместить затраты на похороны и забор»

Председатель Ружанского сельисполкома Оксана Манчик в должности с марта прошлого года. По ее словам, за это время обращений от местных жителей по поводу Коссовской улицы к ним не поступало:

— У нас в рамках подготовки и проведения «Дожинок-2019» предусмотрено обустройство велопешеходной дорожки как раз на этом участке, где произошло ДТП. Там, от деревни Павлово, тротуар есть, но резко обрывается возле Коссовской улицы. В связи со сложившейся ситуацией мы планируем выйти на ГАИ районную, чтобы проконсультироваться с ними. Возможно, еще что-то нужно будет сделать, чтобы обезопасить движение: «лежачие полицейские», светофор, пешеходную дорожку дополнительную… Если будет такая возможность и необходимость, то мы выступим с ходатайством, чтобы провести эти работы.



Разбитый забор на месте аварии

По словам чиновницы, после аварии в Ружаны приезжали представители «Ивацевичдрева», куда везли злосчастные бревна. Они встретились с семьей погибших и с хозяйкой дома, у которой снесло часть забора.

— Приехали обсудить вопрос с возмещением затрат на похороны и забор.

Оксана Владимировна говорит, что для поселка произошедшее стало шоком. Семья пострадавших на хорошем счету. Погибшая 44-летняя Лидия занималась предпринимательством, владела магазином. Ее муж работает в сфере грузоперевозок. 6-месячная Ева у 25-летней Виктории была единственным ребенком.

55-летний водитель МАЗа характеризуется как опытный специалист — до лесовоза водил фуры. Сейчас он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело . Известно, что в момент ДТП он был трезв.

«Денежные средства не выделялись»

В Пружанском райисполкоме также не смогли навскидку вспомнить, поступали ли к ним обращения от жителей Ружан по поводу улицы Коссовской.

Руководитель районной вертикали Михаил Крейдич сообщил, что после ДТП он дал поручение осмотреть лесовозы, проверить условия эксплуатации, техническое состояние и провести инструктаж с рабочими. Кроме того вопрос организации движения на участке, где произошла авария, планируется рассмотреть на районной и областной комиссиях по безопасности дорожного движения.

— Все меры принимаются, — уверяет председатель райисполкома.

Были ли письменные обращения к местным властям по поводу улицы Коссовской от жителей Ружан, мы так и не смогли выяснить.

Зато известно, что ранее вопрос обустройства тротуаров на нескольких улицах Пружан неоднократно поднимала местная жительница , мать и опекун 13 детей Виктория Онохова-Журавлева. Она написала обращение в райисполком с просьбой обустроить тротуары вдоль дорог на улицах Вишневецкого, 60 лет Октября, Костякова, Хоружей, по которым ее воспитанники и другие местные дети ходят в школу. Однако удовлетворить просьбу жительницы райцентра местные власти не смогли.

«…Устройство тротуаров в районе сложившейся жилой застройки СШ № 1 относится к новому строительству объектов внешнего благоустройства и предусматривает не только выполнение работ по оборудованию тротуаров, но и изготовление проектно-сметной документации на указанные виды работ. В связи с дефицитом финансовых средств в бюджете района за последние 5 лет денежные средства на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства не выделялись. Не предусмотрено выделение бюджетных средств на строительство новых тротуаров и в 2018 году», — сообщалось в письме из райисполкома.